Este es el ránking de multimillonarios de empresas tecnológicas

Encontrar multimillonarios en Silicon Valley no es difícil. Arash Ferdowsi de Dropbox Inc. y Peter Gassner de Veeva Systems Inc. han cruzado el umbral este año, y las fortunas tecnológicas representan la quinta parte –alrededor de US$1 billón- del Índice de Multimillonarios de Bloomberg.



Pero detectar multimillonarios en Apple Inc. es una tarea menos fructífera a pesar de que la compañía fabricante del iPhone es la empresa más valiosa del mundo y tiene una capitalización de mercado de US$879.000 millones.



El presidente, Art Levinson, es el único multimillonario evidente de la firma. Las acciones de Apple constituyen apenas el 20% de su fortuna de US$1.000 millones, según informes presentados a organismos reguladores. El resto procede de su prolongada gestión en Genentech Inc., donde se desempeñó como presidente y máximo responsable, y de una participación temprana en Google Inc.



Ningún otro integrante de Apple se acerca a eso. El CEO Tim Cook tiene una fortuna de US$600 millones, lo que refleja un programa de pago limitado en relación con las dimensiones y el desempeño de la compañía.



Según el Índice de Paga de Bloomberg, que clasifica a los altos ejecutivos mejor pagos de las compañías que cotizan en bolsa, las autoridades de Apple son una verdadera ganga. El costo de pagar a un ejecutivo como porcentaje de la ganancia económica –definida como la ganancia operativa después de impuestos menos costos de capital- fue el más bajo entre las compañías cuyas autoridades se contaron entre los 200 ejecutivos mejor pagos en el año fiscal más reciente.



Eso ha llevado a menores fortunas en el seno de la empresa, y se destaca la escasa cantidad de multimillonarios que ha generado la compañía con sede en Cupertino, California.



La situación diferencia a la compañía de otras tecnológicas de elevada capitalización, cuyos fundadores y ocasionales empleados dominan cada vez más el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, que sigue el patrimonio de las 500 personas más ricas del mundo.



Aparte de un salario de US$3 millones y una bonificación por objetivos de US$6 millones, el pago de Cook se compone en su mayor parte de US$376 millones de acciones restringidas otorgadas cuando sucedió al cofundador de Apple Steve Jobs en 2011 y se pensó como su paga por 10 años. Alrededor de una tercera parte de ello depende del desempeño de Apple en el Índice S&P500. Los segundos de Cook reciben un pago anual por objetivos de aproximadamente US$23 millones cada uno, en su mayor parte en acciones restringidas.



Es posible que en la sede de Cupertino de Apple, donde una participación de apenas 0,11% en la compañía supone una fortuna de 10 dígitos, haya algunos multimillonarios ocultos. Eso significa que antiguos empleados como el máximo responsable de diseño, Jony Ive, una figura central durante más de 20 años, podrían estar en una situación más que envidiable, si bien es improbable que tengan una diferencia importante con la del CEO Cook.

