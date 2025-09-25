Starbucks Corp anunció que cerrará tiendas y recortará 900 empleos en un plan de reestructuración de US$1.000 millones. Además, la compañía cambiará de estrategia bajo el mando de Brian Niccol, nuevo CEO, informó la web Bloomberg Línea.

En ese sentido, la compañía informó que su número total de tiendas se reducirá 1% durante el año fiscal 2025, finalizando con un total de 18.300 sucursales en Estados Unidos y Canadá. Posteriormente, planea aumentar el número de tiendas que opera y remodelar otras 1000.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

LEE TAMBIÉN: La bolsa española cae por incertidumbre sobre los próximos movimientos de la Fed



Tras una revisión de sus cafeterías, Starbucks identificó varias tiendas donde no veía una vía de rentabilidad y decidió cerrarlas. De esta manera, planea centrarse en las tiendas que se alinean con el plan de Niccol de hacer de sus restaurantes un lugar más atractivo.

Niccol, quien asumió el cargo hace un año, busca liderar la recuperación en la cadena de cafeterías tras seis trimestres consecutivos de caídas en las ventas en tiendas comparables. El plan es revitalizar las sucursales añadiendo asientos y enchufes para fomentar las visitas durante más tiempo.

Caída en Wall Street

Las acciones de la compañía subieron menos del 1% en las operaciones previas a la apertura del mercado. Al cierre del miércoles, las acciones de Starbucks cayeron 8%, en comparación con el aumento del 13% del índice S&P 500.

Starbucks se expande en Perú

Starbucks anunció, de la mano de su socio licenciatario Delosi, la apertura de dos nuevas cafeterías.

La primera ubicada en el terminal de llegadas nacionales del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y otra que marca su llegada por primera vez a la ciudad de Huánuco.

MÁS INFORMACIÓN: Wall Street abre en rojo mermado nuevamente por las notables pérdidas de Nvidia y Oracle



“Esta apertura es más que solo una nueva tienda, es un símbolo de nuestra evolución continua y el compromiso de estar donde están nuestros clientes. La nueva terminal representa una puerta de entrada a Perú, pero también una oportunidad única para conectar con miles de personas cada día”, dijo Cristel Delgado, gerente de país de Starbucks Perú.