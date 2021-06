Pese a la pandemia, el gasto en producción de películas y series creció 16,4% en el 2020 gracias al boom del streaming, según un informe a escala global realizado por Purely Streamonomics, compañía dedicada a la investigación y análisis.

La investigación señala que los grandes estudios y compañías independientes desembolsaron US$ 220.200 millones en 2020. También proyecta que el aumento continuará en un 14%, debido a que este año la inversión llegaría a US$ 250.000 millones.

Por compañía, The Walt Disney Company sigue siendo el holding que más gasta (US$ 28.600 millones en 2020), seguido por Warner Bros Discovery (US$ 20.800 millones), Netflix (US$ 15.100 millones) y Amazon-MGM (US$ 11.800 millones).

Luego se ubicaron Fox (US$ 11.300 millones), Comcast (US$ 9.000 millones), ViacomCBS (US$ 7.500 millones), Apple (US$ 6.000 millones), Sony (US4 5.200 millones), Google (US$ 1.800 millones), Facebook (US$ 1.400 millones), Lionsgate (US$ 1.400 millones), Hasbro (US$ 1.000 millones) y AMC (US$ 900 millones).

Por continentes

Los gastos en contenidos crecieron 16,1% en América del Norte (llegaron a US$ 149.300 millones), 19,8% en Asia (US$ 27.700 millones), 11,8% en Europa (US$ 32.600 millones), 46,3% en África y Medio Oriente (US$ 2.800 millones), 32,9% en América Latina (US$ 5.200 millones) y 23,5% en Oceanía (US$ 900 millones).

En cuanto a los costos por episodio también se incrementaron: The Mandalorian pasó de US$ 13.8 a US$ 16.3 millones en su segunda temporada, mientras que los de WandaVision y The Falcon y el Soldado del Invierno costaron US$ 25 millones cada uno, cifra similar a lo que insumirá cada capítulo de El señor de los anillos, la nueva serie de Amazon Prime Video (US$ 23.3 millones).

Suscriptores por servicio

De acuerdo a Streamonomics, los suscriptores a servicios de streaming en todo el mundo pasaron de 642 millones en 2018 a 1.100 millones en 2020 y se estima llegarán a 1.600 millones en 2025.

El ranking es encabezado por Netflix (208 millones), seguido por Prime Video (200 millones), Tencent (123 millones), Disney+ (103,6 millones), iQiyi (101,7 millones), Youku (90 millones), HBO Max (63,9 millones).

Luego se ubican otras plataformas como Apple TV+ (40 millones), Hulu (37.8 millones) y Eros Now (36.2 millones).

Entre los servicios con publicidad aparecen Rakuten (55 millones), IMDb TV (55 millones), Roku (53.6 millones), Pluto (49,5 millones), Tubi (33 millones) y Xumo (29 millones).

Conforme a los criterios de Saber más

MIRA TAMBIÉN

VIDEO SUGERIDO

La pobreza monetaria afectó al 30,1% de la población del país en el 2020, lo que implica un incremento de 9,9 puntos porcentuales en comparación con el año 2019, según informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Se trata de un retroceso a niveles alcanzados en el 2010, cuando logró alcanzar a un 30,8% de la población. ¿En qué zonas del país aumentó con mayor fuerza?