Taylor Swift, con un nuevo disco recién lanzado, anunció que estrenará por Disney+ “Taylor Swift l The Eras Tour l The End of an Era”, una serie documental que se adentra al origen de la exitosa gira mundial.

La cantante también estrenará simultáneamente una edición extendida de la versión para cines de su concierto.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

“Permitimos que los cineastas capturaran esta gira y todas las historias que se tejieron a lo largo de ella a medida que llegaba a su fin. Y que filmaran el espectáculo final en su totalidad”, escribió en su cuenta oficial de Instagram sobre el documental.

Tras el anunció, las acciones de Disney+ subieron 1,2% el lunes por la mañana en Nueva York, reportó Bloomberg.

Los episodios capturaran detalles de la preparación de los conciertos de Taylor Swift, incluyendo aspectos técnicos, de vestuario y la participación de algunas estrellas que la acompañaron en algunas presentaciones como Ed Sheeran, Sabrina Carpenter y Florence Welch.

Cabe destacar que la gira mundial de la cantante estadounidense es la más lucrativa de la historia, con una recaudación total de US$2.200 millones, según Bloomberg. La serie de conciertos se extendió a lo largo de 21 meses, desde marzo del 2023 a diciembre del 2024, donde generó considerables ingresos económicos en cada lugar que visitó, fenómeno que fue nombrado como “switfconomy”.

¿Cuándo se estrena el documental de la gira de Taylor Swift en Disney+?

La versión actualizada del concierto “The Eras Tour l The Final Show” como los primeros episodios del documental “Taylor Swift l The Eras Tour l The End of an Era” se estrenarán el 12 de diciembre.

Los demás capítulos llegarán a la plataforma de streaming durante las dos semanas siguientes al estreno, según anunció “Good Morning America”.