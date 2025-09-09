Teck Resources Limited y Anglo American anuncian acuerdo para unir ambas compañías a través de una fusión entre iguales con el fin de crear Anglo Teck, campeón líder mundial en minerales críticos y uno de los cinco mayores productores mundiales de cobre con sede en Canadá.

Se espera que ofrezca a los inversionistas una exposición superior al 70% al cobre. Tanto Anglo American como Teck señalaron que la fusión será muy atractiva para los accionistas y los stakeholders de ambas compañías, ya que mejorará la calidad de la cartera y el posicionamiento estratégico.

Anglo Teck poseerá una cartera líder en el sector de operaciones en producción, que incluye seis activos de cobre de clase mundial, junto a negocios dedicados al zinc y al mineral de hierro premium de alta calidad.

Además, será uno de los mayores productores de cobre del mundo y se beneficiará de algunos de los yacimientos de cobre de mayor calidad del mundo, con importantes proyectos de desarrollo de cobre en brownfield y greenfield.

Anglo Teck también mantendrá la capacidad de crecimiento en toda su amplia cartera de productos, incluyendo el mineral de hierro premium, el zinc y nutrientes para cultivos.

Se espera que la fusión genere sinergias anuales de aproximadamente US$800 millones al final del cuarto año tras la finalización de la transacción, con aproximadamente el 80% previsto en base a tasa de proyección para el final del segundo año tras la finalización, impulsado por economías de escala, eficiencias operacionales y excelencia comercial y funcional.

“Estamos generando un destacado valor tanto en el corto como en el largo plazo – formando un líder mundial de los minerales críticos con el enfoque, agilidad, capacidades y cultura que han caracterizado a ambas compañías por tanto tiempo”, sostuvo Duncan Wanblad, Chief Executive Officer de Anglo American.

Anglo Teck también trabajará con los principales stakeholders y socios de Collahuasi y Quebrada Blanca para optimizar el valor de estos activos adyacentes y obtener US$1.400 millones (sobre una base del 100%) de sinergias de ingresos Ebitda subyacentes,en promedio anual antes de impuestos, entre 2030 a 2049, principalmente a través de la integración operacional y la optimización de Collahuasi y Quebrada Blanca.

“Esta fusión de dos carteras altamente complementarias dará lugar a un campeón líder mundial en minerales críticos con sede central en Canadá - uno de los cinco principales productores mundiales de cobre, con excepcionales activos mineros y de procesamiento ubicados en Canadá, Estados Unidos, América Latina y el sur de África”, agregó Jonathan Price, Chief Executive Officer de Teck.