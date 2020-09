Tiffany & Co demandó a LVMH el miércoles después de que el gigante francés de los artículos de lujo le dijese a la firma de joyas estadounidense que no podrá completar el acuerdo de adquisición de US$ 16,000 millones, debido a una solicitud del gobierno francés y al impacto de la pandemia de coronavirus.

LVHM dijo en un comunicado que su consejo de administración recibió una carta del Ministerio de Relaciones Exteriores francés pidiéndole que retrasara la adquisición de Tiffany hasta después del 6 de enero de 2021, en vista de la amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles adicionales a productos franceses.

Esto, argumentó LVMH, hace imposible cumplir con la fecha límite contractual del 24 de noviembre para completar la adquisición. La intervención del Estado francés marca el último giro en el intento de combinar algunas de las marcas de lujo más destacadas del mundo de la moda.

El acuerdo, que habría sido el mayor en la historia del sector del lujo, se alcanzó antes de la pandemia, que ha golpeado al segmento y planteó interrogantes sobre si el grupo dueño de la marca Louis Vuitton estaba pagando demasiado por la afamada fabricante de joyas.

La industria del lujo está encarando un declive sin precedentes en sus ventas tras una década de crecimiento acelerado y se espera que sus ingresos caigan hasta un 35% este año. La facturación podrá recuperarse en 2022 o 2023 hasta los niveles vistos en 2019, según la consultora Bain.

“En este escenario, el grupo LVMH no podrá completar la adquisición de Tiffany & Co”, anunció.