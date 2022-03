Conforme a los criterios de Saber más

A medida que aumentan los compromisos climáticos mundiales, los países y las empresas se enfrentan al desafío de transformar las economías para alcanzar las cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050.

Un nuevo informe de McKinsey & Company ofrece una visión amplia y profunda sobre la naturaleza y la magnitud de los cambios económicos necesarios para alcanzar ese objetivo. El reporte “La transición hacia cero emisiones netas: Cuánto costaría, Qué aportaría” examina las implicaciones para la demanda, el gasto de capital, los costos de producción y el empleo en los sectores que producen el 85% de las emisiones totales, a través de un análisis en profundidad de 69 países.

“La transición a la neutralidad de carbono representará una enorme transformación económica. Las acciones individuales de cada empresa y de los gobiernos, junto con el apoyo coordinado para aquellos sectores, países y comunidades más vulnerables, podrían facilitar los cambios económicos y sociales necesarios”, señaló Mekala Krishnan, socia del McKinsey Global Institute y autor principal del informe.

El informe evalúa la transición en dos dimensiones: sectores y geografías. El análisis toma como punto de partida y recorrido hacia la neutralidad de carbono los escenarios de la Network for Greening the Financial System (NGFS). Las principales conclusiones son:

La transición sería universal . Todos los sectores económicos y países se verían afectados por la revisión de los sistemas energéticos y de uso del suelo que sustentan las economías globales .

. Todos los sectores económicos y países se verían afectados por la revisión de los sistemas energéticos y de uso del suelo que sustentan las . La escala de la transformación económica sería significativa . El gasto de capital en activos físicos ascendería a unos US$ 275,000 millones hasta 2050 -aproximadamente US$ 9,200 millones al año-, lo que supone un aumento anual de US$ 3,500 millones) con respecto al gasto anual actual, a medida que se reduzcan las actividades de altas emisiones y se incrementen las de bajas emisiones.

. El gasto de capital en activos físicos ascendería a unos US$ 275,000 millones hasta 2050 -aproximadamente US$ 9,200 millones al año-, lo que supone un aumento anual de US$ 3,500 millones) con respecto al gasto anual actual, a medida que se reduzcan las actividades de altas emisiones y se incrementen las de bajas emisiones. Es posible que sea necesaria una amplia transformación del mercado laboral. Se crearían 200 millones de puestos de trabajo directos e indirectos de aquí a 2050, y se deberían reasignar 185 millones.

Para los países en desarrollo, la inversión respecto al PIB será mayor que en los desarrollados, pues se estima en alrededor de un 9%.

Por otro lado, muchos países de la región cuentan ya con experiencia o se encuentran trabajando en ampliar la capacidad de generación proveniente de fuentes renovables.

“Los minerales necesarios para la transición y la manufactura de tecnologías para la descarbonización -como los paneles solares o las baterías para los autos eléctricos- incluyen cobalto, cobre, litio, níquel, zinc y metales raros. Muchos de los países latinoamericanos, incluido el Perú y su industria minera, jugarán un rol fundamental en la transición gracias a la producción de estos minerales y su inserción en la cadena de valor global”, señala Xavier Costantini, socio senior y líder de Sustentabilidad para América Latina de McKinsey.

Perú cuenta con un gran potencial para beneficiarse de la transición hacia la neutralidad de carbono. “Estamos frente a una oportunidad muy grande y es importante continuar trabajando en varias iniciativas clave”, explicó Alonso Razetto, socio de McKinsey y Office Manager en Perú.

“Nuestro país cuenta con una matriz energética relativamente limpia gracias al gran peso de la generación hidroeléctrica. Sin embargo, existe espacio para potenciar el uso de las renovables no convencionales, principalmente solar, incluyendo la generación distribuida. Asimismo, el gas natural juega un papel fundamental como combustible de transición, y para eso es necesario asegurar que su producción, transporte y tratamiento sea cada vez más eficiente en emisiones. Por último, reducir la huella de carbono de las industrias y el sector minero, apalancándose en la innovación tecnológica y la eficiencia en procesos y operaciones”, puntualiza.

