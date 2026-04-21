Resumen

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De acuerdo con el informe, el trigo ha sido el cereal con mejor desempeño en el precio en lo que va del 2026, acumulando un alza de 18%. (Foto: iStock)
De acuerdo con el informe, el trigo ha sido el cereal con mejor desempeño en el precio en lo que va del 2026, acumulando un alza de 18%. (Foto: iStock)
/ branex
Por Redacción EC

Después de varios meses de precios bajos, el trigo, el maíz y la soya en la Bolsa de Chicago comienzan a mostrar señales de mayor dinamismo, reportó Scotiabank.

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