Después de varios meses de precios bajos, el trigo, el maíz y la soya en la Bolsa de Chicago comienzan a mostrar señales de mayor dinamismo, reportó Scotiabank.

El alza es algo más firme en el trigo y maíz, apoyados por los riesgos de la frágil tregua entre Estados Unidos e Irán manteniendo un contexto global con elevada incertidumbre y por preocupaciones relacionadas a la oferta. La soya, por su parte, también se ve favorecida por las preocupaciones por la guerra, pero comienza la semana estable debido a una demanda que avanza lenta.

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De acuerdo con el informe, el trigo ha sido el cereal con mejor desempeño en el precio en lo que va del 2026, acumulando un alza de 18%, y comienza la semana con avances adicionales. Parte del impulso viene del incremento de la prima de riesgo geopolítico, en un contexto en el que la tregua en Medio Oriente se percibe frágil, mientras que la atención se mantiene en Estados Unidos, donde las condiciones de los cultivos de trigo en las zonas productoras como Kansas, Oklahoma y Texas siguen siendo afectadas por sequías y problemas asociadas al clima.

Si bien los pronósticos empiezan a mostrar posibilidades de lluvias hacia finales de mes, el mercado continúa reaccionando con cautela a cualquier cambio en los pronósticos, lo que mantiene bajo presión los precios en el corto plazo.

A pesar de los riesgos alcistas en el corto plazo, el panorama global viene algo menos ajustado. Según el último reporte de Estimaciones Mundiales de Oferta y Demanda Agrícola (Wasde) del Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA), en abril se revisaron al alza las expectativas de producción mundial de trigo, impulsadas principalmente por mejores perspectivas en la Unión Europea y Rusia, mientras que la demanda global esperada se redujo ligeramente y los inventarios mostraron un aumento.

Respecto al maíz, ha tenido un desempeño mucho más moderado en lo que va del año, con un alza cercana al 3%, y arranca la semana con movimientos más acotados en comparación con el trigo. La percepción del mercado es de una oferta global relativamente amplia debido a los altos niveles de inventarios, lo que ha limitado subidas más sostenidas en el precio.

Este sigue encontrando soporte gracias a una demanda más firme respecto de temporadas anteriores, sumados a la campaña de EE.UU. que está arrancando. El reporte de avance de cosecha del USDA mostró que, a mediados de abril, cerca del 5% del maíz ya estaba sembrado, con el sur liderando, mientras el cinturón del maíz, que concentra alrededor de dos tercios de la producción estadounidense, tiene un arranque más pausado.

Según el reporte WASDE de abril, se revisó al alza la producción global, con aumentos en India, mayor superficie cultivada, y en Sudáfrica, por incrementos tanto de área como de rendimiento, además de un ajuste al alza en Rusia, lo que refuerza la percepción de un mercado bien abastecido.

La soya también viene con avances de doble dígito en lo que va del año (+13%), pero arranca la semana estable. En este mercado la atención está en China, donde los flujos mejoran gradualmente desde EE.UU., aunque todavía se sitúan por debajo del año pasado.

Las importaciones chinas de soya desde Estados Unidos repuntaron en marzo frente a los primeros meses del año, tras la tregua comercial realizada a fines de octubre, aunque los volúmenes todavía se mantienen por debajo de los niveles del 2025.

Asimismo, los envíos desde Brasil a China crecieron, pero estuvieron por debajo de lo esperado debido a inspecciones más estrictas luego de encontrar problemas en algunos embarques, incluyendo granos con recubrimientos de pesticidas y fungicidas, además de casos de daño por calor y presencia de insectos, dando más espacio para que entren cargamentos estadounidenses -de estar disponibles.

Por otro lado, un informe oficial de perspectivas en China apunta a una reducción de importaciones de granos, incluyendo soya en 2026. Mientras que el WASDE de abril elevó la oferta global de la soya, principalmente por una revisión en Brasil de la campaña previa, además de alzas en Paraguay y Sudáfrica que se ven parcialmente compensadas por una baja en Uruguay. La demanda global e inventarios finales registran pocos cambios.

Finalmente, los soft commodities han empezado a recuperar algo de impulso después de varios meses de precios contenidos, aunque con un mercado que sigue muy sensible a las noticias debido a la incertidumbre en torno a la guerra en Medio Oriente.

“Hacia adelante, el balance va a depender, por un lado, del frente externo y la evolución de la guerra, que puede volver a incrementar las primas de riesgo y, por otro, la evolución de la campaña, con el trigo entrando a inicios de la campaña estadounidense, mientras que el maíz y la soya todavía están en una fase temprana de siembra. La demanda china funcionará como termómetro para la demanda de soya”, explicó Scotiabank.