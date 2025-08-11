El presidente Donald Trump dijo este lunes que el oro no estará sujeto a los aranceles que sí pesan sobre los socios comerciales de EE.UU. y otros rubros como el cobre, el aluminio y el acero, aclarando una comunicación de la Aduana estadounidense que generó incertidumbre en los mercados.

“¡El oro no tendrá aranceles!”, escribió el mandatario en un breve mensaje en su red Truth Social.

La semana pasada, los medios estadounidenses dieron a conocer una carta de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) donde se indicaba que la importación de lingotes de un kilo y de 100 onzas estarían sujetas a aranceles “recíprocos” a cada país que entraron en vigor el 7 de agosto.

La misiva del CBP respondía a una petición de aclaración por parte de una empresa radicada en Suiza, uno de los mayores exportadores de oro del mundo y que según el nuevo esquema de gravámenes, enfrenta una barrera del 39 %, de las más elevadas en la lista de países publicada por la Casa Blanca.

Analistas advirtieron que la decisión de gravar el oro podría traer amplias repercusiones en los mercados mundiales de ese rubro, que al contrario de otras materias primas afectadas por aranceles, tiene un rol distinto como activo financiero y divisa global.

Como consecuencia, los futuros del oro en EE.UU. registraron un alza récord de 3.534,10 dólares la onza el pasado viernes. Más tarde, la Casa Blanca calificó los posibles aranceles al oro de “desinformación” y adelantó que aclararía el asunto.

Desde su regreso al poder en enero, Trump ha arreciado la guerra comercial contra sus socios, aplicando gravámenes que van desde tarifas bases del 10% para los países con los que EE.UU. mantiene un superávit y un 15% para los que registran déficit, además de otros montos que considera “recíprocos”.

En el periodo de tregua arancelaria que terminó el pasado 7 de agosto, Washington cerró acuerdos para bajar aranceles con unos nueve aliados, entre ellos la Unión Europea, a la que disminuyó la tarifa de 30 % a 15%.