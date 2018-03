Trump impondría fuertes aranceles al acero y el aluminio

El presidente Donald Trump se dispone a anunciar el jueves fuertes aranceles a las importaciones de acero y aluminio, dijeron personas familiarizadas con el tema, en lo que sería una de las decisiones más duras hasta la fecha para instrumentar una agenda comercial proteccionista que corre el riesgo de irritar tanto a amigos como a enemigos.

Trump dijo a sus colaboradores que quiere anunciar aranceles de 25% al acero y de 10% al aluminio de toda procedencia, según dos personas que pidieron que no se revelara su identidad porque las deliberaciones no son públicas.

Una persona dijo que los detalles de la decisión aún podrían cambiar, y es posible que puedan otorgarse exenciones a algunos países.

Trump viene evaluando una serie de opciones para frenar las importaciones de acero y aluminio luego de que el Departamento de Comercio concluyera que las compras al exterior de los dos metales afectan la seguridad nacional de los Estados Unidos.

El presidente dijo a confidentes que se inclinaba por un arancel de 24% al acero, la alternativa más dura que le propuso el Departamento de Comercio.

La medida de EE.UU. podría generar represalias por parte de China, el mayor productor mundial de acero y aluminio, en momentos en que se ha enviado al principal asesor económico del presidente Xi Jinping, Liu He, a EE.UU. en un intento de reducir las tensiones.

China ya ha iniciado una evaluación sobre las importaciones estadounidenses de sorgo y analiza si restringir las importaciones de soja de EE.UU., objetivos que podrían socavar el apoyo a Trump en algunos estados agrícolas importantes en el plano político.

Las acciones de compañías siderúrgicas asiáticas declinaron. Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. y JFE Holdings Inc. cayeron en Tokio, mientras que Baoshan Iron & Steel Co. bajaron en Shanghái, Hesteel Co. retrocedió en Shenzhen y BlueScope Steel Ltd. bajó en Sídney.

NO ES INEVITABLE

“Las medidas comerciales en relación con países o sectores específicos por lo general no tienen un gran impacto en el comercio mundial en su conjunto”, dijo Chua Hak Bin, economista sénior de Maybank Kim Eng Research en Singapur.

“El peligro es que los países afectados, como en este caso China, Corea y México, opten por tomar represalias mediante medidas aún más duras, pero pensamos que es probable que toda represalia sea moderada debido a que ningún país quiere que esto se convierta en una gran guerra comercial”.

Si bien China representa apenas una parte de las importaciones estadounidenses de metales, se la acusa de inundar el mercado mundial y hacer bajar los precios.

“EE.UU. ha abusado de los remedios comerciales y eso tendrá impacto en el empleo estadounidense y en los intereses de los consumidores de ese país”, dijo Hua Chunying, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino. “China tomará medidas adecuadas para proteger sus derechos e intereses”.

La decisión también podría afectar las relaciones con aliados clave como Canadá y México, que ya discuten las exigencias de EE.UU. de modificar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Canadá es el principal proveedor extranjero de acero de EE.UU.

La Unión Europea ha sugerido que una medida estadounidense de ese tenor enfrentaría un cuestionamiento legal en la Organización Mundial del Comercio. En el plano interno, los consumidores podrían ver subir los precios de todo, desde los autos hasta las latas de cerveza, como consecuencia de los aranceles.

