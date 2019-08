Por qué Trump quiere que la OMC ya no considere a China como país en desarrollo Si la OMC no les cambia el estatus a los países que "abusan" del sistema, el gobierno estadounidense anunció que no les dará el tratamiento especial que reciben dentro del organismo

Donald Trump lanzó un ultimátum de 90 días a la OMC para que le cambie el estatus de China. (Foto: Getty Images)