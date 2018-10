Trump reitera amenaza de más aranceles si China toma represalias comerciales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró el martes su amenaza de imponer aranceles a más importaciones de bienes chinos, por un valor de US$267,000 millones, si China toma represalias por las recientes medidas adoptadas por Washington en la guerra comercial con Pekín.

En declaraciones a periodistas en la Oficina Oval, Trump también dijo que China aún no está lista para alcanzar un acuerdo sobre comercio.

"China quiere llegar a un acuerdo y yo digo que no están listos todavía", sostuvo Trump. "Simplemente, digo que no están listos aún. Y hemos cancelado un par de reuniones porque digo que no están listos para llegar a un acuerdo", agregó.

Al ser consultado si está listo para aplicar nuevos aranceles en caso de una represalia de China, Trump respondió, "seguro, absolutamente" y agregó que el actual desequilibrio comercial estadounidense con China significa que "ya han tomado represalias".

El mes pasado, Trump impuso aranceles sobre casi US$200.000 millones a importaciones chinas y luego amenazó con más si China tomaba represalias. Entonces, China respondió con aranceles a importaciones de Estados Unidos por US$60.000 millones.

El Fondo Monetario Internacional redujo el martes sus pronósticos de crecimiento mundial para 2018 y 2019, citando la creciente guerra comercial.