00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Según ha detallado este jueves a través de un comunicado, Uber ofrece a los accionistas de Delivery Hero 41,5 euros por cada una de sus acciones, lo que supone valorar a la firma alemana en US$14.800 millones (unos 12.900 millones de euros). (Foto referencial: Freepik)
Según ha detallado este jueves a través de un comunicado, Uber ofrece a los accionistas de Delivery Hero 41,5 euros por cada una de sus acciones, lo que supone valorar a la firma alemana en US$14.800 millones (unos 12.900 millones de euros). (Foto referencial: Freepik)
Por Agencia EFE

La compañía estadounidense de servicios de taxi Uber ha ofrecido unos 12.000 millones de euros por hacerse con el capital que aún no tiene de Delivery Hero, una oferta que la firma alemana de reparto ha decidido aceptar.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.