Una reflexión del crecimiento de Latinoamérica en Davos: ¿Cómo se compara el Perú frente a la región?

En el epicentro del evento económico más importante a nivel global, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), compartió sus perspectivas sobre el futuro de Latinoamérica y su trayectoria de crecimiento. Durante el panel “Rompiendo el techo de crecimiento de América Latina” en la reunión anual del Foro Económico Mundial, organizado en Davos, Suiza, Velarde puso el énfasis en la presencia de estabilidad macro en la mayoría de países de la región, apuntando que, aunque la situación económica podría, sin duda, mejorar, tampoco es tan deficiente.

“La situación [de crecimiento en la región] no es buena, pero tampoco es tan mala. Lo que tenemos que construir son instituciones. Fortalecer la presencia del Estado en el país, dar mejores servicios, mejor educación. [...] Si tienes una población bien educada, serás próspero al final. Pero hay que invertir en eso“, dijo Velarde, acompañado de representantes Brasil, Colombia, México y del BID Invest.

El titular del BCR recordó, asimismo, que uno de los factores detrás del bajo crecimiento de América Latina ha sido la inestabilidad macroeconómica que se vivió durante las décadas de los setenta y ochenta; épocas en las que se percibían grandes niveles de déficit fiscal y hasta hiperinflación en diversos países de la región. Esto, según reflexionó, hizo que la región latinoamericana quedara rezagada frente al crecimiento del continente asiático. Sin embargo, Velarde resaltó que ese contexto ya quedó atrás.

“Aunque en algunos países [de Latinoamérica] la inflación es un poco mayor a lo que se vio antes, diría que, comparado con los setentas u ochentas, o incluso los primeros años de los noventas, la situación actual es mucho mejor”, remarcó el funcionario.

En conversación con El Comercio, Gerardo Herrera Perdomo, director general de Risk Consulting para Latinoamérica y El Caribe de Marsh, coincidió con la perspectiva de Velarde sobre situación económica de América Latina, pero consideró que el contexto actual de la región “tampoco es para celebrar”.

“La región ha mostrado cierta recuperación tras la pandemia, pero seguimos atrapados en un crecimiento mediocre que no responde a las enormes necesidades sociales y económicas que tenemos”, enfatizó Herrera.

En esa misma línea, Mónica Muñoz-Nájar, subdirectora ejecutiva de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), indicó que Latinoamérica está en una posición de medio crecimiento que, aunque no está del todo mal, deja a la región en una posición de mal equilibrio.

“No nos alcanza con crecer 2% o 2,5%, cuando tenemos a tanta población en pobreza, ingresos bajos, brechas enormes en servicios y en productividad, alta informalidad; y si a eso le sumamos que la región está enfrentando la presión demográfica -no en este momento, porque en el caso peruano, por ejemplo, el INEI afirma que el bono demográfico peruano se va a acabar alrededor del 2045-, tenemos 20 años para crecer rápido“, detalló.

De hecho, durante su exposición, al ser consultado sobre la digitalización y el impacto que tendrá la inteligencia artificial, Velarde opinó que un gran reto para economías en desarrollo, como las de América Latina, es que los países vienen envejeciendo antes de hacerse ricos y obtener prosperidad. “Eso hace que esta década y la próxima sean claves. Tenemos que elevar productividad o, si no, el margen de crecimiento que tenemos lo perderemos”, comentó Muñoz-Nájar.

La posición del Perú en la región

Durante el panel, James Scriven, director ejecutivo de BID Invest, coincidió con Velarde en que el principal desafío de América Latina no es la macroeconomía, que ha sido relativamente estable, sino las limitaciones a la inversión y la productividad. Así, identificó la incertidumbre y la falta de confianza como los mayores obstáculos para la inversión; dos aspectos que también han impactado la atracción de inversión de largo plazo en el Perú.

Respecto a nuestro país, el presidente del BCR dijo que no percibe que el nivel de incertidumbre del Perú sea mucho más alta que la de otras naciones de la región. “Hemos tenido nueve presidentes y el tipo de cambio casi no se movió. Se movió 1% un día y se corrigió al día siguiente. El rendimiento de los bonos se mantuvo bastante estable. Así que, pese a la volatilidad política, el crecimiento [del Perú] no ha sido tan malo. No estoy seguro si eso lo comparte todo el mundo“, expresó.

En opinión de Herrera, el Perú ha demostrado una capacidad notable para mantener la estabilidad económica “a pesar de la constante turbulencia política, y eso no es casualidad”. El gran desafío, sostuvo el ejecutivo, está en que la estabilidad institucional no ha sido suficiente para impulsar un crecimiento “sostenido y transformador”.

“La volatilidad política sigue generando incertidumbre que limita la inversión y, especialmente, dilata reformas estructurales necesarias. En un mundo cada vez más complejo y competitivo, la resiliencia del Perú debe ir más allá de resistir golpes; debe ser la capacidad de adaptarnos e integrarnos en estos nuevos entornos globales”, precisó Herrera.

De otro lado, Muñoz-Nájar destacó que la gran diferencia del Perú con otros países de la región que también ostentan bancos centrales sólidos, como México, Brasil y hasta Colombia, es el escaso impacto que tiene la volatilidad política sobre la estabilidad macrofinanciera que se ha establecido en el país. “Eso es justamente lo que Julio Velarde quiso transmitir en Davos: que, pese a varios cambios de presidentes, nuestros indicadores como tipo de cambio, rendimiento de los bonos, precio de los bonos, no ha tenido sobresaltos grandes”, comentó.

Sin embargo, la economista remarcó que la resiliencia peruana tiene límites, enfatizando que la alta inestabilidad ya está teniendo un alto costo económico y social que impide que el Perú pueda seguir desarrollándose con la velocidad requerida.

“Si bien la inestabilidad política no explota en inflación o en volatilidad del cambiaria, sí se filtra por otros canales: tenemos menos inversión privada, la inversión pública es de mala calidad, y las reformas vitales como las de seguridad, educación, justicia, transporte o infraestructura no pueden avanzar. Está también la mala calidad, en general, de servicios públicos. Eso se explica, en parte, por la alta inestabilidad política que tenemos”, resaltó.