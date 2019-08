Unión Europea investiga Libra de Facebook por posible conducta "anticompetitiva"

Reguladores antimonopolio de la Unión Europea ya están investigando el proyecto de moneda digital Libra de Facebook Inc., presentado hace dos meses, según un documento visto por Bloomberg.

La Comisión Europea está "investigando actualmente un posible comportamiento anticompetitivo" relacionado con la Libra Association en medio de preocupaciones de que el sistema de pago propuesto excluiría injustamente a sus rivales, dijo la autoridad de la UE en un cuestionario enviado a principios de este mes.

Las autoridades dijeron que les preocupa la manera que la libra puede crear "posibles restricciones de competencia" en la información que se intercambiará y el uso de datos del consumidor, según el documento, que es una parte estándar de una investigación de la UE en una etapa temprana para recopilar información.

La investigación sobre las ambiciones del fundador, Mark Zuckerberg, de obtener efectivo tradicional se suman a otra investigación preliminar de la UE sobre cómo Facebook puede usar injustamente su poder para exprimir aplicaciones rivales. La comisión con sede en Bruselas, el regulador más temido de Europa, ya ha apuntado a Google y Apple Inc.

Facebook y la comisión declinaron comentar sobre la investigación. La compañía con sede en Menlo Park, California, prometió anteriormente apaciguar a todos los reguladores antes de lanzar la criptomoneda, un proceso que podría tomar cierto tiempo.

MONEDA GLOBAL

Dirigido por una red social con más usuarios que la población combinada de China y Estados Unidos, la libra representa un desafío potencial que los guardianes del dinero nunca han enfrentado: una moneda global que no controlan ni administran.

El cuestionario de la UE dijo que los reguladores también están examinando la posible integración de aplicaciones respaldadas por libra en servicios de Facebook como WhatsApp y Messenger. Dijo que su investigación se centra en la estructura de gobierno y la membresía de la Libra Association.

Visa Inc. declinó hacer comentarios, mientras que representantes de la Libra Association no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Mastercard Inc. tampoco comentó inmediatamente.

Además de la división antimonopolio, otros reguladores de la UE están "monitoreando la evolución del mercado en el área de los activos de cifrado y los servicios de pago, incluido libra y su desarrollo", dijo un portavoz del departamento de servicios financieros de la comisión.

Los supervisores de protección de datos también están preocupados por la forma que libra compartirá información. Dijeron a principios de este mes que Facebook tenía el potencial de combinar "vastas reservas de información personal con información financiera y criptomonedas, lo que aumenta las preocupaciones de privacidad sobre el diseño de la red y los acuerdos de intercambio de datos".