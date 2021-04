Tesla se acercaba este lunes a ganar cerca de US$ 50,000 millones en valor de mercado mientras sus acciones subían, después de que la firma automotriz más valiosa del mundo reportó entregas récord, superando el impacto de la escasez de procesadores que golpeó al sector completo.

Las acciones del fabricante de automóviles, que subieron casi un 8% en las operaciones previas al mercado, estaban en camino de alcanzar su mayor nivel en más de un mes.

El fabricante de automóviles eléctricos dijo el viernes que estaba alentado por la fuerte recepción de su Model Y en China y que estaba progresando rápidamente a su capacidad de producción total.

La capacidad de Tesla para producir aproximadamente la misma cantidad de vehículos en el primer trimestre que en el cuarto trimestre “se destaca en relación con la tendencia en la producción mundial de vehículos ligeros”, dijeron analistas de JP Morgan en una nota.

La riqueza personal del director ejecutivo Elon Musk se ha visto impulsada por un aumento de más de ocho veces en el valor de las acciones el año pasado, a pesar de que su producción es solo una fracción de rivales como Toyota Motor, Volkswagen y General Motors.

Al menos tres corredurías aumentaron sus objetivos de precios en las acciones de Tesla. Wedbush hizo el movimiento más agresivo al subir su precio objetivo en US$ 50 a US$ 1,000, mucho más alto que el precio objetivo medio de US$712.50, según datos de Refinitiv.

Tesla entregó 184,800 vehículos a nivel mundial durante el primer trimestre de 2021, por encima de las estimaciones de 177,822 vehículos, según datos de Refinitiv.

Las acciones de Tesla estaban a US$ 713 antes de la campana, mientras que otros fabricantes de vehículos eléctricos, incluidos NIO Inc, Workhorse Group y Xpeng Inc subían aproximadamente un 3%.