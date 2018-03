Venezuela dice que petro llevará al 'entierro' al Dolartoday

Venezuela continuó el despliegue de su criptomoneda respaldada por petróleo el martes, y anunció una circulación más amplia del llamado petro. La introducción de la criptomoneda también marcará "el entierro" de varias plataformas de seguimiento de tasas del mercado negro que han avergonzado al Gobierno.



En declaraciones durante una rueda de prensa televisada el martes, el vicepresidente Tareck El Aissami dijo que el petro -del cual un porcentaje salió a la venta el mes pasado- se venderá a través de subastas en moneda extranjera del banco central y se comercializará en más de 20 bolsas internacionales e internas. El Gobierno permitirá que los bancos intercambien divisas por petro, dijo.



Según el Gobierno, la introducción del petro podría silenciar finalmente plataformas como Dolartoday, un sitio web muy consultado que ha seguido el colapso de la moneda del país y enfureció al presidente Nicolás Maduro. A partir de ahora, los venezolanos podrán utilizar el petro como intermediario entre el bolívar y el dólar, creando un tipo de cambio implícito que potencialmente podría dejar sin utilidad a Dolartoday y plataformas similares.



"La única forma en que podría convertirse en un marcador ampliamente utilizado es si hay una demanda estable de petros en dólares" dijo Jean Paul Leidenz, economista de la consultora de Caracas Ecoanalítica. "Pero eso no garantiza que la tasa sea diferente a la no oficial. La única manera de eliminar un mercado negro de monedas es permitir un mercado libre y formal, ya sea a través del petro o no".



Venezuela ha mantenido estrictos controles cambiarios desde 2003, empujando a individuos y empresas al mercado negro cuando no pueden obtener la aprobación del Gobierno para comprar dólares a tasas legales. Una inflación vertiginosa, que se estima que alcanzará un 13.000% este año, ha dejado al bolívar casi sin valor. Incluso los propietarios de tiendas pequeñas ahora piden divisas por casi todo lo que ofrecen.



El dólar ha avanzado un 89% frente al bolívar este año, tras una ganancia de 3.400% en 2017, según Dolartoday. Una fase inicial de ventas de petro reservada para inversores institucionales comenzó el 20 de febrero, mientras que una oferta pública está programada para el 20 de marzo.



La Asamblea Nacional, liderada por la oposición venezolana -cuyas funciones han quedado reducidas en gran medida a un papel simbólico después de que Maduro creara organismos rivales- dijo en un comunicado el martes que el petro viola los derechos constitucionales y que todas las ventas que se realicen deben anularse.

