Trump anuncia que Venezuela comprará solo productos “made in USA” con el dinero del petróleo

Venezuela comprará solo productos manufacturados en Estados Unidos con el dinero que obtenga del petróleo vendido bajo supervisión de Washington, anunció este miércoles el presidente Donald Trump.
“Acabo de ser informado de que Venezuela va a comprar ÚNICAMENTE productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo petrolero”, publicó Trump en su red Truth Social.
“Estas compras incluirán, entre otras cosas, productos agrícolas estadounidenses y medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela”, aseguró.
Sometida a un bloqueo petrolero, y con el depuesto Nicolás Maduro en una cárcel en Nueva York, Venezuela anunció este miércoles que negocia con Washington la venta de “volúmenes de petróleo”, un recurso natural que el gobierno de Trump asegura que pasará a controlar “indefinidamente”.
El republicano ha hecho de la política arancelaria, y sus esfuerzos para reindustrializar Estados Unidos, su eje económico principal.
El supuesto acuerdo de Venezuela para esas compras de productos hechos en Estados Unidos es “una sabia elección”, aseguró Trump.
