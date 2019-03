Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) está recurriendo a compradores menos conocidos, ya que la mayoría de las refinerías más grandes del mundo y las casas comerciales de alto calibre le dan la espalda a su petróleo.

Sahara Energy International Pte Ltd., MS International Corp. y Melaj Offshore Corp. se encuentran entre los compradores de crudo venezolano primerizos, según informes de embarque y personas con conocimiento de la situación. Entre ellas, las compañías tienen previsto cargar 3 millones de barriles en marzo y abril.

► Venezuela: BID remueve a representante de Maduro y lo reemplaza con uno de Guaidó



► Desplome de la producción petrolera de Venezuela se acelerará tras apagón



PDVSA recurrió a los nuevos compradores después de que casas de comercio como Lukoil PJSC y Trafigura Group Ltd anunciaran que no harían más negocios con PDVSA, después de que Estados Unidos impusiera sanciones más severas a fines de enero. Las sanciones a PDVSA equivalen a una prohibición de facto a las importaciones estadounidenses de petróleo venezolano, lo que provocó que las refinerías de EE.UU., entre ellas Valero Energy Corp., LyondellBasell Industries NV y PBF Energy Inc., abandonaran el barco.

"Estos son tiempos desesperados", dice Mara Roberts Duque, analista de BMI Research. "Venezuela le exportará a cualquiera que esté dispuesto a aceptar sus barriles".

Venezuela está teniendo dificultades para vender su petróleo, luego de que las sanciones redujeran las ventas a EE.UU., el destino del 37 por ciento de sus exportaciones de petróleo en 2018. Los envíos a EE.UU. cayeron a cero en la semana que terminó el 15 de marzo, según datos del gobierno. Encontrar nuevos compradores puede ayudar a eliminar un exceso de 12 millones de barriles de petróleo venezolano que flota en la costa del país, la mayor parte sin vender.

Sahara Energy, con sede en Singapur, es una empresa asociada al Grupo Sahara, que posee intereses en campos petroleros en África. La compañía también estaría buscando buques para entregar gasolina a Venezuela, dijo una persona con conocimiento de la situación.

Sahara y Melaj no devolvieron inmediatamente una llamada y un correo electrónico en busca de comentarios. MS no devolvió un correo electrónico en busca de comentarios.

OPORTUNIDAD PARA LOS OPERADORES

"Es una apertura para los independientes, ya que algunos de los grandes jugadores rechazan a Venezuela", asegura Paul Tessetti, director ejecutivo de mercados de petróleo crudo de IHS Markit, desde Dallas. "Es una oportunidad, dado que el mercado para el petróleo pesado está ajustado".

Después de la pérdida del mercado estadounidense, Rosneft Oil Co PJSC ha estado tomando más petróleo venezolano y suministrando combustibles al régimen de Nicolás Maduro. La refinería india Reliance Industries Ltd, que en febrero se convirtió en el principal comprador de crudo venezolano, ha limitado sus compras en medio de la presión de EE.UU., y dichas importaciones están muy por debajo de los niveles contratados. Se espera que PetroChina Co Ltd compre más cargamentos en marzo que el mes pasado.

La producción de petróleo venezolano cayó a un mínimo de 69 años de 1.354 millones de barriles por día el año pasado, luego de años de mala administración y falta de inversiones. La producción puede haber caído a hasta 600.000 barriles diarios tras los apagones que azotaron el país.

Los nuevos compradores tendrán una capacidad limitada para tomar el petróleo venezolano, ya que "la mayoría de los mercados no quieren meterse en medio de esta disputa" con el gobierno de EE.UU., asegura Duque de BMI.