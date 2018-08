Wall Street cierra con ganancias y renueva récords del S&P 500 y Nasdaq

Wall Street cerró hoy con notables ganancias y renovó récords en dos de sus principales indicadores, el selectivo S&P 500 y el índice compuesto del mercado Nasdaq, después de que EE.UU anunciara un acuerdo comercial con México.

Al cierre de las operaciones, el S&P 500 llegó a niveles nunca vistos por segundo día consecutivo al sumar un 0,77% o 22.05 puntos, hasta los 2,896,74 puntos, por encima de la marca del pasado viernes, cuando rebasó la última marca histórica del 26 de enero.

También se anotó su mejor puntuación el Nasdaq con un avance del 0,91 % o 71.92 enteros, hasta 8,017.90, que también logró su segunda jornada consecutiva de récords.

El Dow Jones de Industriales, por su parte, ascendió un 1,01 % y se situó en 26,049.64 enteros tras sumar 259.29 unidades, por lo que todavía está lejos de la marca histórica del 26 de enero, de 26,616.71 puntos.

La mayoría de los sectores terminaron en verde, liderados por el de materiales básicos (1,47%), el financiero (1,34%), el industrial (1,22%), el tecnológico (0,97%), el energético (0,74%) y el de bienes de consumo no esenciales (0,70%).

En terreno negativo quedaron solo el sector de servicios públicos (-1,73%) y el inmobiliario, que terminó en rojo por un estrecho margen (-0,17%).

La jornada fue positiva desde la apertura para Wall Street, y se animó todavía más cerca de la media sesión, tras el anuncio del presidente de EE.UU, Donald Trump, de que había alcanzado un acuerdo comercial con México.

Con el pacto, el mandatario estadounidense afirmó que se pone fin al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en vigor desde 1994, que quedará reemplazado por el "Acuerdo de Comercio de EE.UU y México".

Trump calificó el pacto como "increíble para ambas partes", mientras que su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, lo describió como "muy positivo" y agregó que "potenciará la competitividad en la región".

El nuevo convenio, que tendrá una vigencia de 16 años, incluye el sector automovilístico, uno de los puntos más discutidos, con el aumento del porcentaje de los componentes que deben proceder de EE.UU y México del actual 62,5% al 75%.

En el grupo de treinta títulos que cotizan en el Dow Jones, destacaron los ascensos de Goldman Sachs (3,19%), Caterpillar (2,77%), JP Morgan (1,77%), United Technologies (1.50%), 3M (1,48%) e Intel (1,45%).

La corta lista de firmas que bajaron estaba formada por la farmacéutica Pfizer (-1,93%), Walmart (-0,43%), Johnson &Johnson (-0,10%), y Merck (-0,07%).

En otros mercados, el barril de Texas repuntó hasta US$ 68.87 y al cierre de Wall Street, el oro subía a US$ 1.216,70 la onza, la rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años se expandía hasta el 2.846 % y el dólar perdía terreno ante el euro, que se cambiaba a US$ 1.168.