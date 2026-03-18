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A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía un 0,28%. Foto: GEC.
A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía un 0,28%. Foto: GEC.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en rojo este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdía 0,28% después de un aumento del índice de precios a la producción (IPP) en el mes del febrero y de que el petróleo mantenga su tendencia alcista y se acerque cada vez más a los 100 dólares el barril por la guerra en Oriente Medio.

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