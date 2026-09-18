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Resumen

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Conocido como el ‘Oráculo de Omaha’ por su capacidad para anticiparse a las tendencias de los mercados, Buffet se despidió de los accionistas y agradeció el trabajo compartido en Berkshire, para la que ha trabajado desde 1965. Foto: GEC.
Conocido como el ‘Oráculo de Omaha’ por su capacidad para anticiparse a las tendencias de los mercados, Buffet se despidió de los accionistas y agradeció el trabajo compartido en Berkshire, para la que ha trabajado desde 1965. Foto: GEC.
Por Agencia EFE

El magnate Warren Buffett anunció este viernes que deja la presidencia del conglomerado Berkshire Hathaway y pasa la responsabilidad a su hijo, Howard Buffett, menos de un año después de ceder la dirección ejecutiva a Greg Abel.

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