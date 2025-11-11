Warren Buffett se prepara para su sucesión y acelera transferencias a fundaciones familiares

El gurú inversor Warren Buffett, de 95 años, dijo este lunes que se prepara para ceder las riendas de su empresa, Berkshire Hathaway, en el 2026 y va a acelerar la transferencia de sus acciones a las fundaciones filantrópicas de sus hijos.

MÁS INFORMACIÓN: Apple planea lanzar una laptop de bajo costo que competiría con Chromebook y Windows

Buffett (Nebraska, 1930) publicó una carta con motivo del Día de Acción de Gracias, que prevé repetir cada año, y explicó que ya no escribirá más el informe anual de su empresa ni intervendrá en las reuniones de inversores, sino que se “quedará en silencio”.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

El apodado ‘Oráculo de Omaha’ por su tino inversor reveló a principios de este año que el ejecutivo Greg Abel será su sucesor pero se mantendrá activo hasta la transición, de hecho, asegura que se encuentra “bien” y que va a la oficina “cinco días a la semana”.

No obstante, y con cierta dosis de humor, reconoce que tiene una “longevidad inesperada” pero “cuando el equilibrio, la vista, el oído y la memoria van en un camino abajo persistentemente, sabes que el Padre Tiempo está en el barrio” y “es invencible”.

Por eso, hoy el empresario hizo un traspaso de acciones tipo A, privilegiadas, a las cuatro fundaciones de su familia y anunció que acelerará el ritmo de entrega de unos 1.500 millones en acciones restantes para que puedan gestionar su patrimonio en vida y con salud.

PUEDES VER: Amazon lanzó en Perú su nueva aplicación Bazaar con precios desde S/7

“Mis hijos están ahora en su mejor época en experiencia y sabiduría, pero tienen que entrar en la edad anciana. Esa fase de luna de miel no durará eternamente”, apostilla.

Aún así, Warren Buffett señala que se quedará una cantidad no detallada de acciones tipo A “hasta que los accionistas de Berkshire desarrollen la comodidad con Greg que Charlie” Munger, su socio, y él, disfrutaron durante años.

El inversor incluyó en la carta reflexiones sobre su vida y expresó, como ha hecho otras veces, su oposición a la “riqueza dinástica” o a las personas que quieren hacerse ricas “para que les miren”, y reclamando que ningún directivo con ese talante sea elegido.