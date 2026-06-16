Resumen

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LongRange Capital adquirirá Pizza Hut (excluyendo China) por US$1.500 millones de dólares, según informó Yum en un comunicado este martes. Yum China Holdings Inc. comprará el resto del negocio por US$1.200 millones. (Foto: AFP)
LongRange Capital adquirirá Pizza Hut (excluyendo China) por US$1.500 millones de dólares, según informó Yum en un comunicado este martes. Yum China Holdings Inc. comprará el resto del negocio por US$1.200 millones. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Yum Brands Inc. (YUM) anunció la venta de su cadena Pizza Hut por US$2.700 millones a una firma de capital privado junto con su negocio en China.

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