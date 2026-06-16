Yum Brands Inc. (YUM) anunció la venta de su cadena Pizza Hut por US$2.700 millones a una firma de capital privado junto con su negocio en China.

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De esta manera, LongRange Capital adquirirá Pizza Hut (excluyendo China) por US$1.500 millones de dólares, según informó Yum en un comunicado este martes. Yum China Holdings Inc. comprará el resto del negocio por US$1.200 millones. Se espera que el cierre de las transacciones pueda culminar en el tercer trimestre.

Cabe precisar que Bloomberg, informó en mayo, que LongRange Capital había iniciado conversaciones exclusivas con Yum para comprar Pizza Hut. La compañía declaró el año pasado que estaba llevando a cabo una revisión estratégica tras años de intentar reactivar las ventas estancadas de la cadena.

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Por otro lado, las acciones de Yum subieron cerca de 1% en las operaciones previas a la apertura del mercado. Hasta el cierre del lunes, la acción había ganado 2,2% en lo que va del año, en comparación con un avance de aproximadamente 10% para el índice S&P 500.

Yum es propietaria de Pizza Hut desde que la cadena de restaurantes se separó de PepsiCo Inc. en 1997. PepsiCo compró Pizza Hut en 1977 y adquirió Taco Bell al año siguiente. La participación de Pizza Hut en los ingresos de Yum ha disminuido cada año desde 2019, reduciéndose a alrededor del 12% en 2025 desde más del 18% seis años antes, según datos recopilados por Bloomberg.