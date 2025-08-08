¿Mypes podrán usar símbolos patrios? Gremios se reunieron con el Ministerio de Defensa y esto fue lo que dijeron

Este jueves por la mañana, tres gremios empresariales se reunieron con el Ministerio de Defensa como parte de los encuentros que lleva a cabo el sector para discutir el proyecto de reglamento de la Ley 32251 sobre la unificación y armonización en la regulación de símbolos patrios que, entre varios aspectos, tal cual está escrito hoy en día restringe el uso de algunos símbolos patrios para fines comerciales.

En el encuentro, según el registro de visitas, asistieron representantes de la Asociación de Empresarios Gamarra Perú, de la Cámara Pyme y de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, además de funcionarios del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP).

Estas reuniones se realizan con el Comité Intersectorial para el Fortalecimiento de la Identidad Nacional, presidido por el Ministerio de Defensa.

De acuerdo con Susana Saldaña, presidenta de la Asociación del emporio comercial, se planteó en la reunión que los artículos 57 y 85 del proyecto podrían tener un impacto negativo. El artículo 57 prohíbe el uso de escudo de armas para fines comerciales o publicitarios fuera del ámbito policial o militar. Y, dentro de las infracciones incluidas en el artículo 85 se incluye la fabricación y comercialización de símbolos o emblemas con características no oficiales.

“Nos adelantaron que hay puntos (que planteamos) que han sido considerados y tomados en cuenta. En cuanto a los símbolos del Estado, lo que nos preocupa en el futuro, vamos a esperar (y analizar) cómo avanza el reglamento”, dijo Saldaña a El Comercio. Y es que, en Gamarra, son alrededor de 5.000 micro y pequeños empresarios los que trabajan con símbolos patrios y se verían afectados si el reglamento es publicado sin modificaciones .

Piden claridad

Según Saldaña, desde el Ministerio de Defensa indicaron que se va a aclarar la distinción del uso oficial de los símbolo patrios en las instituciones y entidades del Estado, y las restricciones frente al uso no oficial, que son en temas de representación artística y cultural.

Polo escudo de algodón peruano y casaca jean con pedrería hecho a mano. Foto: Facebook: Yirko Sivirich.

En ese sentido, indicó que el mal uso de los símbolos nacionales ya se encuentra estipulado en el Código Penal. Agregó que la infracción que establece el proyecto de reglamento significa una sanción mayor.

“ E l uso no oficial, que nosotros realizamos no tiene por qué estar sujeto a multas. No sería necesario el tema [de tipificación] de las municipalidades o cualquier otra institución que genere mayores multas. En Gamarra no hacemos mal uso de los símbolos”, agregó.

Otro punto tratado en la reunión, de acuerdo con la presidenta de la Asociación de Empresarios Gamarra Perú, fue la inclusión del Ministerio de la Producción en el comité intersectorial. Este aspecto será considerando por el grupo de trabajo, sostuvo Saldaña.

Este mismo jueves, el comité intersectorial también se reunió por la tarde con representantes del Banco Central de Reserva del Perú para tratar el proyecto de reglamento en cuestión, pero referente a los cambios que se aplicarían en billetes y monedas.