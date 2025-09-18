Natura anunció la firma de un acuerdo vinculante para la venta de las operaciones de Avon International en Europa, África y Asia a Regent. El cierre de la transacción está sujeta a las aprobaciones regulatorias pertinentes.

Cabe precisar que la operación de Avon en Rusia no está incluida en el acuerdo y permanece clasificada como activo “mantenido para la venta”.

¿Qué pasará con su operación en Latinoamérica?

Natura indicó que la venta de Avon Internacional no afecta a las operaciones en Latinoamérica, que siguen como prioridad estratégica para la compañía. “La gestión de la marca Avon en Latinoamérica sigue bajo el control de Natura”, precisaron.

“Este acuerdo representa los pasos finales en el proceso de simplificación de nuestra estructura, que comenzó hace tres años con el foco puesto en el crecimiento de las operaciones en Latinoamérica. Avon International ya venía implementando un sólido programa de reestructuración, y creemos que este proceso se verá fortalecido, reanudando el crecimiento sustentable de esta icónica marca que ha transformado el mercado global de la belleza a lo largo de sus 139 años”, declaró Fábio Barbosa, presidente del Consejo de Administración de Natura.

Con la venta de estos activos, la compañía avanza hacia la finalización del ciclo de simplificación corporativa, iniciado en 2022.

“Hay muy pocas empresas que hayan impactado tantas vidas como Avon. Desde su fundación en 1886, Avon ha construido una comunidad global y ha transformado la forma en que la belleza conecta con las personas en todo el mundo. La ‘Avon Lady’ fue la influencer original, pionera del social commerce mucho antes de que el mundo tuviera un nombre para eso. Nos honra apoyar a millones de representantes de Avon mientras continuamos con el legado de esta legendaria marca“, afirmó Michael Reinstein, presidente de Regent.

Por su parte, João Paulo Ferreira, director ejecutivo de Natura, afirmó que la integración operativa con Avon, que estará concluida a finales de este año, ya ha generado y seguirá generando importantes mejoras de eficiencia.

“El trabajo que está en curso de reposicionamiento de la marca Avon y redefinición de su portafolio de innovación nos da confianza en que esta marca retomará su crecimiento en la región y ayudará a fortalecer el liderazgo de Natura en los mercados latinoamericanos”, sostuvo.

El 15 de septiembre último la compañía había anunciado un acuerdo para la venta de los activos de Avon en Guatemala, Nicaragua, Panamá, Honduras, El Salvador y República Dominicana (Avon CARD) al Grupo PDC.