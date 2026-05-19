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Juan Carlos Balassanian, gerente general de 1190 Sports Perú. (Foto: Joel Alonzo)
Juan Carlos Balassanian, gerente general de 1190 Sports Perú. (Foto: Joel Alonzo)
/ JOEL ALONZO
Por Claudia Inga Martínez

Han pasado ya casi cuatro años desde que los derechos de transmisión de la Liga1 están en manos de 1190 Sports. Desde entonces, se ha incrementado la cantidad de suscriptores de la plataforma L1 Max a más de 1 millón, a la fecha. Pero el camino no ha sido plano, ya que en medio del modelo asociativo y de la nueva distribución de la transmisión de la Liga1 que aplica 1190 Sports, la adaptación a traído más de una pugna con los clubes de fútbol. Lo último: la discrepancia por los plazos de los pago. Una vez superado el impasse, la empresa empieza a ver el impacto de su asociación con Movistar y los clubes Universitario de Deportes y Sport Boys. Juan Carlos Balassanian, gerente general de 1190 Sports Perú, hace un balance de este tiempo y lo que vendrá.

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Entrevista