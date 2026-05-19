- Hoy con casi 4 años de operación de la Liga1, ¿cómo definiría estos primeros años?

Hemos cumplido nuestro objetivo principal de democratizar el acceso al fútbol peruano. Fue uno de los mensajes clave que hemos dado desde el principio cuando llegamos al país y hoy podemos decir que el objetivo está cumplido: el campeonato llega a muchas más personas, en más plataformas y a todos los rincones del Perú.

El negocio avanza conforme a lo planificado con un crecimiento sostenido, con buen crecimiento en suscriptores, en afiliados y un buen desarrollo publicitario en expansión. En estos años nos hemos consolidado como la casa del fútbol peruano. Ya transmitimos el 100% de los partidos, tenemos al 100% de los clubes.

- ¿Cuántos suscriptores tienen a la fecha?

Hemos superado por lejos el millón de usuarios en multiplataformas y hoy somos uno de los canales más vistos a nivel TV general en los momentos de transmisión de los partidos en vivo.

- ¿Cuánto ha sido el crecimiento en suscriptores frente al año pasado, cuando aún faltaban sumarse la U y Sport Boys?

El crecimiento de enero del 2025 a hoy es un 600% en cantidad de suscriptores.

-¿A qué se debió el salto?, ¿para eso ha sido determinante el ingreso de los dos clubes faltantes o hubo más factores?

Hubo varios factores, no ha sido solo uno determinante. Por supuesto está apoyado en varios pilares de crecimiento. Uno de ellos efectivamente es el atractivo de tener el 100% de los clubes dentro de las transmisiones y de la programación. Pero también el hecho de haber expandido la distribución con más de 90 operadores o ‘partners’, incluyendo el acuerdo de enero con Movistar, lo que también ha generado un impulso. Y no solo Movistar; el año pasado arrancamos con poco más de 30 operadores y ya estamos con 90 operadores entre los que están el universo ISP (proveedores de servicios por Internet), y el de cableras tradicionales tanto en el B2B, B2C y las cableras tradicionales. Y, otro pilar también ha sido el modelo de distribución de convergencia, que también genera incremento de distribución en suscriptores y ha generado este boom de crecimiento.

Alianza Lima vs. Cienciano se enfrentan por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. (Foto: GEC)

- ¿Cuáles son los desafíos que tienen este y el próximo año?

Como todo proyecto de transmisión deportiva es un proyecto de largo aliento y el objetivo que tenemos de este año al próximo es impulsar mayores ingresos, ya sea a través de los ‘partners’ y la publicidad, o a través de otros negocios adicionales. Apuntamos a duplicar la distribución y a impulsar nuevos contenidos dentro de nuestra grilla de programación, lo que también traerá oportunidades de negocios, nos ayudará a derrotar la piratería, impulsar el trabajo asociativo con los clubes como lo venimos haciendo y llevar al fútbol local hacia la vidriera internacional. Esto ya lo estamos haciendo ahora, a través de Fanatics y con el acuerdo que hemos cerrado en Brasil, donde ha comenzado a transmitirse la Liga peruana por primera vez en la historia. Y, definitivamente trabajar en marketing, en acercamiento al fan, continuar posicionando la Liga1 .

- A raíz del impulso en suscripciones, ¿cómo se miden las que aporta Movistar? Esas personas no cuentan con una suscripción solo para L1 Max, pues este beneficio se ha incluido en la parrilla de canales para sus usuarios de TV Paga.

Nosotros estamos aplicando en Perú un modelo inédito a nivel mundial de distribución que lo llamamos de convergencia total. El modelo tradicional era el modelo ‘stand alone’. Es decir, tú pagabas un precio por un producto o por un canal adicional a la facturación. Ahora nosotros estamos en un modelo en donde aparecemos en todos los planes, en todos los operadores y también en los de “sin costo adicional”. ¿Qué quiere decir esto? Por supuesto tiene un costo, pero está incluido dentro de paquetes. Este modelo genera obviamente un mayor volumen de suscripción por una oferta muy positiva donde está incluido el fútbol todo el año. Ese modelo es el que aplica el operador que comentaste, pero también algunos otros operadores. Ahí entra la creatividad comercial de cada uno.

- Teniendo en cuenta esta curva de crecimiento desde el año pasado, ¿cuál es la expectativa de suscripción que se tendría hacia el final del año? ¿esperan que siga creciendo al mismo ritmo?

Estamos satisfechos, avanzando conforme al plan, pero aún estamos en plena etapa de desarrollo y crecimiento del modelo. Hay algunas proyecciones, pero hay cierto dinamismo del mercado que a veces hacen que el futuro sea un arco que se mueve. Pueden aparecer factores macroeconómicos, deportivos y otros, pero apuntamos a seguir creciendo por los ‘partners’.

- ¿Cuál va a ser el foco de crecimiento?

La idea es seguir creciendo en modelo propio dentro de las ofertas que hacen cada uno de los operadores. Un segundo foco de crecimiento es el publicitario; a mayor alcance, mayor atractivo para anunciantes y más ‘sponsors’. Hoy el alcance y el rating del canal están siendo muy positivo. Es el canal más visto de deportes en todo el Perú cuando hay partidos. En los momentos clave algunos partidos en vivo superan el rating del principal canal de televisión abierta. El tercer punto es continuar cerrando contratos con operadores especialmente en algunas regiones donde todavía hay espacio de crecimiento. Este es un país que tiene muchas ISP, que tiene aún cableras analógicas pequeñas en algunos lugares, que llegan a comunidades donde no llega el operador tradicional, por lo cual estamos teniendo negociaciones y seguimos tratando de cerrar acuerdos con ellos.

- Mencionó que el crecimiento del año pasado ha sido más o menos de un 600% en suscripciones, ¿cómo ven ese avance en los siguientes meses?

Estamos teniendo un crecimiento muy sostenido para arriba, pero esto sigue siendo fútbol, deporte y una pasión enorme, donde hay ciertos hitos que hacen que las cifras suban un poquito más. Por ejemplo, un clásico, una semifinal, un partido que define el campeonato; cuando hay un hito que es un partido clásico muy relevante o un partido que define, hay una gran subida de suscriptores y no baja. Sobre el porcentaje mensual, depende mucho del momento del año pero el promedio mensual es aproximadamente de 43%, considerando todas las modalidades. También hay subidas cuando cerramos un acuerdo nuevo, como pasó hace poco y cuando los ‘partners’ hacen promociones. Por ejemplo, estas se dan en momentos especiales como ‘back to school’ el Día de la Madre, Día del Padre; vas teniendo siempre esos saltos.

- ¿Cuánto es la facturación que alcanzan mensualmente? Estimaron que no se llegaba al US$1 millón de facturación mensual y el año pasado cerró con unos US$2,5 millones tras el ingreso de la U y el nuevo operador. ¿Esos montos se manejan hoy en día?

La data que mencionas surgió en una conversación más de contexto, por lo que no podríamos profundizar o inclusive validarla. Sin embargo, lo que sí puedo compartir es que desde el año pasado, desde enero, crecimos 600% de suscriptores, desde enero del año pasado hasta hoy. En facturación, el crecimiento sostenido ha sido de 130% anual. Y sí, esperamos que esa tendencia se mantenga los próximos años.

- Entonces, no es que haya habido un pico que sea por el ingreso de de la U o el Boys, por ejemplo. El crecimiento ha sido parte de este crecimiento sostenido anual a nivel de facturación.

Fue importante el ingreso de la U y del Boys de todas maneras, pero no fue lo único. Siempre hay varios factores y fueron tres los principales: el ingreso de los clubes que implica transmitir el 100% de los partidos y que ya no quede ninguna duda de que el fútbol se ve por un solo lugar, que ese ha sido un desafío que hemos tenido los últimos 3 años. La expansión que nos ha dado el cierre del acuerdo en enero con el operador grande que faltaba, y el tercero, este modelo de convergencia de los planes comerciales que han influido porque han abierto las puertas a muchos hinchas de una manera más atractiva.

- ¿Es cifra realista el haber más que duplicado el crecimiento que se tenía y la madurez del negocio?

Son cifras que teníamos previstas. El proyecto avanza conforme teníamos previsto, pero cuando se habla de números puntualmente hay que tener cuidado. Estamos en un sector dinámico en el que hay proyecciones y situaciones que evolucionan con el tiempo. El rumbo del proyecto se mantiene firme, es un proyecto a largo plazo. Hoy estamos enfocados en consolidar ese crecimiento, avanzar en lograr las metas en el corto plazo.

- En el 2023, cuando ingresaban al país, mencionaron que más o menos en 5 años apuntaban a que se pueda generar un valor adicional de S/ 70 millones por año para los clubes. ¿Cómo avanzan hacia ese proyecto?, ¿cuánto es lo que se está invirtiendo para poder llegar a ello?

El rumbo del proyecto se mantiene hacia ese camino. Hoy estamos enfocados en consolidar ese crecimiento. Desde el inicio del modelo, en el 2023, los ingresos de los clubes ya han registrado un incremento del 20%. El esquema del modelo asociativo sigue según lo previsto y conforme a lo acordado con los clubes. No vemos ningún impedimento para que se llegue a ese punto en donde empiecen a compartirse ganancias a partir de ese punto de equilibrio. Pero es un sector dinámico, suceden cosas que van generando que el modelo crezca en algún momento un poco más que en otro, pero el camino es el correcto. Hoy el fútbol peruano lo ven más de 180 países. Desde hace una semana nos ven en Brasil, que es un hito. Nuestro objetivo es internacionalizar la liga con un círculo virtuoso.

- Desde el 2023 hasta el momento los clubes reciben 20% más, pero en aquella oportunidad dijo que la meta para los próximos 5 años- al 2028- era que se genere valor de S/70 millones al año, ¿cuánto se está avanzando para llegar a ese monto?

Lo que te puedo decir es que se ha acelerado mucho a partir de este año y estamos en camino, en los plazos establecidos.

- ¿Se ha avanzado a más de la mitad o este año va a ser crítico para que se pueda superar el 50% de avance.

No te puedo dar exactamente la cifra, pero vamos por el camino correcto. Estamos en una etapa de consolidación del modelo, todos los que intervienen están alineados.

Los derechos de transmisión deportiva son activos caros, de alto costo, cuyo crecimiento lleva tiempo y la rentabilidad a la larga también llega, pero tiene que haber un plan coherente y sostenido, que es hacia donde vamos.

- Los derechos de transmisión son el ingreso principal para muchos clubes, sobre todo en la liga peruana. Entre las metas de 1190 Sports estaba acercarse al punto de equilibrio, más o menos, en esta fecha. ¿Se ha logrado el objetivo?

Estamos en camino a lograr el punto de equilibrio. Este es un sector dinámico, no es una foto estática, sino una proyección que va evolucionando en el tiempo. Hoy estamos enfocados en consolidar ese crecimiento y en avanzar hacia el punto equilibrio en el corto plazo.

- ¿Cuánto tiempo es el corto plazo para 1190 Sports, 2 - 3 años?

En principio sí, puede estar en alrededor de los 2 años.

- El año empezó movido para ustedes por varias quejas por parte de los clubes por el estado de sus pagos. Esto llevó a que, por ejemplo, los clubes no permitieran el ingreso de cámaras en el primer partido de la liga. ¿Qué falló?

Se llegó un acuerdo con todos los clubes, lo que sucedió en ese momento ya ha quedado en el pasado. Los clubes son parte esencial del modelo y del dinamismo. Sin entrar en detalles, ciertas situaciones generan que en algunos puntos exista una divergencia en cuanto al seguimiento del proyecto. La relación con los clubes hoy es muy buena, mantenemos una comunicación fluida, estamos creciendo y no es casualidad. Siempre esto es como en el fútbol, los resultados no son causa solamente del cuerpo técnico, los jugadores o dirigentes, todos están abrazando este nuevo ecosistema de modelo asociativo y empezando a entender y ver los beneficios que tienen versus los modelos anteriores.

- Han llegado a algunos acuerdos como la reducción de plazos de pago de 60 a 30 días. ¿Han tenido que ajustar temas operativos?

1190 Sports nunca se ha retrasado en los pagos, desde siempre nos hemos alineado en todo momento a lo estipulado en el contrato y hemos actuado siempre dentro del marco contractual. Lo que pudo existir en algunos casos es una diferencia en la interpretación de ciertos plazos o condiciones específicas, pero siempre hemos cumplido con nuestras obligaciones.

Y esto me gustaría aclararlo porque es un hecho e independientemente de cualquier tipo de rumor o comentarios que hayan aparecido, hemos sostenido un proceso de diálogo con la Federación y con los clubes que se ha traducido en acuerdos sobre compromisos y esquemas de pago. Está garantizado el orden y la estabilidad para la Liga 1 en el 2026 y hacia adelante. Y ese acuerdo es lo que está generando hoy este ambiente de crecimiento.

- En algunas notas periodísticas se indicaba que se había realizado un 70% de los pagos a los clubes y pero los clubes consideraban que hacía falta el pago restante, ¿a qué se refieren si, como dice, no se han dado retrasos?

Desconozco esa situación. Lo que sí te puedo decir es que incluyendo todos los puntos, no existe ningún tipo de situación con los clubes fuera del acuerdo que se ha hecho desde enero de este año. Estamos cumpliendo con el pago anual y mensual.

“Podríamos llegar al punto de equilibrio en dos o tres años, estamos en camino”.



- El modelo de 1190 Sports es diferente a lo que se tenía antes en la Liga1, ¿cuánto ha costado llegar al momento –como dice– de la consolidación?

Claramente, sabíamos y esperábamos que costaría mucho abrazar este modelo, porque es muy disruptivo a nivel internacional –se aplica en las ligas más importantes del mundo– y traerlo hacia Perú fue un gran desafío, En la medida que reemplazaba un modelo que no vamos a evaluar si era virtuoso o no, pero era un modelo conocido. Era lógico que viniendo de un modelo consolidado, un cambio generara en los clubes la necesidad de evangelizar y ,en algunos casos, lo seguimos haciendo.

- Indica que ya se venció el umbral de la desconfianza. ¿Cuáles son los siguientes desafíos?

Los desafíos van por siete pilares. Continuar con el incremento de ingresos, impulsar la distribución, impulsar la creación de nuevos contenidos y que estos sean multipantalla, incluyendo a las redes –y no solamente la L1 Max–. Y, además, derrotar piratería, continuar el trabajo asociativo con los clubes e impulsarlo. Hay que llevar el fútbol hacia la vidriera internacional. Eso va a traer consecuencias muy buenas de negocio.

- La Liga1 se ve hoy en Brasil, ¿se está viendo también en más países?, ¿cuán atractiva?

Es muy atractiva para la comunidad de peruanos que viven fuera del Perú. Hoy nos ven más de 180 países a través de nuestra OTT, con un acuerdo que hemos cerrado con Gol de Brasil y a través del acuerdo con Claro en Chile.

- Si bien L1 Max como canal está centrado en la Liga 1, este año también viene un evento importante que es el mundial. Por más que Perú no esté, ¿van a tener algunos contenidos vinculados?

Sí, estamos trabajando en contenidos pensados para esa etapa de modo mundial.

- ¿Con enviados especiales, contenidos o quizá asociaciones?

Estamos trabajando en ello.

- Si bien el acuerdo es con la Liga 1, ¿evalúan también ir por la transmisión de la Liga 2 o de otros deportes como el voley, que también viene creciendo?

Este es un camino y es un proceso de largo aliento, y estamos en una etapa de crecimiento sostenido, vamos bien, nos sentimos contentos con los desafíos. No llegamos todavía a la meta, pero estamos muy alineados y encaminados. Y siempre como canal deportivo estaremos atentos a oportunidades vinculadas a transmisiones de no solamente otras ligas de fútbol, sino a cualquier tipo de contenido deportivo que sea atractivo para la audiencia.

- Luego del quiebre de su antiguo socio, 777 Partners, ¿quiénes son hoy los socios que le brindan la espalda financiera a 1190 Sports para sus planes e inversiones?

1190 Sports en Perú está compuesto por cuatro socios. Por temas de confidencialidad no podemos indicar sus nombres, pero hay fondos financieros internacionales, con amplia experiencia en gestión de propiedades deportivas y sólido respaldo financiero. Además, 1190 Sports no depende de un único fondo, cuenta con el respaldo de un grupo importante de más de 30 inversionistas a nivel global, lo que permite una diversificación sólida en esta línea.