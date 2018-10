Acciones de Juventus caen tras denuncia contra Cristiano Ronaldo

Las acciones de Juventus Football Club han caído un 15% desde que surgieron acusaciones de agresión sexual en contra de su jugador estrella, Cristiano Ronaldo, que fue comprado por el equipo de fútbol italiano en julio en 100 millones de euros (US$115 millones).

La edición del 29 de septiembre de la revista alemana Der Spiegel dio a conocer las denuncias de Kathryn Mayorga, quien dijo que Ronaldo, de 33 años, la violó en Las Vegas en 2009. El jugador ha negado las acusaciones y la Juventus ha dicho que no afectan su posición en el club.

Nike Inc., uno de sus patrocinadores, dijo a la agencia Associated Press que las acusaciones son "perturbadoras" y Electronic Arts Inc., creador del popular juego de fútbol FIFA que exhibe la imagen del delantero portugués en sus portadas de sus versiones 2018 y 2019, dijo que los informes son "preocupantes".

"Estamos monitoreando de cerca la situación, ya que esperamos que los atletas que aparecen en nuestras portadas y nuestros embajadores se comporten de una manera que sea consistente con los valores de EA", dijo un portavoz en comentarios enviados por correo electrónico.

Juventus cayó hasta un 6,6% el viernes. Los vendedores en corto, que toman acciones en préstamo para especular sobre una caída de las acciones, han duplicado sus apuestas desde septiembre al 2,8% de las acciones en circulación, según datos de IHS Markit.

El fondo de cobertura Marshall Wace aumentó su posición corta neta en la Juventus a 10,3 millones de acciones, o el 1% al 1 de octubre. El índice de referencia FTSE MIB de Italia cayó un 1,1% después de que el gobierno italiano revelara cifras de crecimiento económico que pueden considerarse optimistas.

Cinco veces ganador del premio individual más prestigioso del fútbol, el Balón de Oro, Ronaldo también es el jugador más popular del deporte en las redes sociales. Su potencial de marketing fortaleció a la Juventus, aumentando sus acciones en más de un 80% desde que el equipo con sede en Turín fichó al ex-Real Madrid el 10 de julio. Las acciones alcanzaron su nivel más alto en 16 años después de que se informara que había impulsado un aumento de la asistencia de público y los ingresos tras el primer partido de la Serie A de la Juventus con él en el equipo.

Los inversores estarán atentos a las señales de que la influencia comercial podría ser puesta en duda.

La Juventus es controlada por la familia italiana Agnelli, los mayores inversores en el fabricante de automóviles Fiat Chrysler Automobiles NV, y sigue siendo, con mucho, el equipo de fútbol de mejor rendimiento que cotiza en bolsa en todo el mundo.

Incluso después de la caída de esta semana, las acciones han subido un 520% en los últimos cinco años, impulsadas por los ingresos procedentes de las ventas de jugadores, el desempeño del equipo en la Liga de Campeones, un mayor enfoque en el merchandising internacional y el aumento de la inversión asiática en los clubes italianos. Este repunte se compara con el aumento del 29 por ciento en el índice STOXX Europe Football Index durante el mismo período.