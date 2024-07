La Corporación Aceros Arequipa (CAASA) reportó una utilidad neta de S/51 millones durante el segundo trimestre del 2024. Esta cifra representó un incremento en 180% en comparación al mismo período del año anterior (2023), en el que se registró una utilidad neta de S/18 millones.

La compañía indicó que dichos resultados muestran una notable mejora en las utilidades a pesar de los desafíos en los mercados donde opera. En cuanto a ventas, el año pasado, registraron mayores ingresos en mercados no recurrentes y en Bolivia, así como la venta de palanquilla (un producto que no se vende regularmente), lo que no ocurrió este año. Sin embargo, esta disminución fue compensada parcialmente por un aumento en las ventas en Perú, Ecuador y Colombia, así como por una mayor venta de subproductos.

Desde el punto de vista de resultados operativos, a pesar de la menor venta, la utilidad bruta y Ebitda tuvieron un crecimiento importante debido a la recuperación de la rentabilidad en Perú, seguido de Colombia y Bolivia, las ventas en Ecuador y la venta de subproductos.

Cabe agregar que desde el tercer trimestre de 2023, Aceros Arequipa ha mostrado una sostenida tendencia positiva en su Ebitda, que es la medida aproximada de su generación de caja operativa. Además, durante el segundo trimestre del 2024, CAASA ha continuado reduciendo sus inventarios, lo que se tradujo en menores necesidades de financiamiento para capital de trabajo. Esta reducción de inventarios, junto con menores tasas de interés, resultaron en un gasto financiero más bajo, mejorando así la estructura de costos de la compañía.

Asimismo, Aceros Arequipa ha invertido S/199 millones en lo que va del año y proyecta continuar con inversiones en los próximos meses, aunque en menor medida y en línea con un ciclo de grandes inversiones iniciado en el 2018. De referencia, a la fecha este ciclo (2018 al segundo trimestre de 2024) ha representado más de US$800 millones en inversiones, lo cual demuestra un compromiso de Aceros Arequipa por el crecimiento en los mercados donde opera.

Durante el segundo trimestre del 2024 se invirtieron S/100 millones, los cuales se destinaron a la construcción de un nuevo tren laminador, la planta de alambres y clavos, el mejoramiento del horno de cal, la máquina de limpieza de chatarra y el Centro de Distribución de Lurín, entre otros. Estas inversiones son cruciales para mejorar la capacidad productiva y la eficiencia operativa de la compañía.

Finalmente, Aceros Arequipa destacó al mantenerse entre las 16 empresas peruanas que cotizan en bolsa dentro del índice S&P/BVL Peru General ESG, resaltando en sostenibilidad en el mercado peruano. Este reconocimiento refleja el compromiso de la empresa con prácticas responsables y sostenibles, alineadas con los más altos estándares internacionales.