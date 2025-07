Evans Avendaño, CEO de ADP, proyecta más de US$ 1.300 millones en inversiones aeroportuarias en los próximos cinco años.

-¿Cuál es la meta de inversión este año en sus 12 aeropuertos concesionados?

Este año tenemos una inversión estimada de US$ 24 millones. El monto comprende la culminación de la rehabilitación de la pista de Piura, obra iniciada el año anterior. Pero ADP tiene dos tipos de inversiones. Primero, las rehabilitaciones estructurales e integrales de todas nuestras pistas y segundo, las ampliaciones de nuestros terminales. Con respecto al primer nivel, en los siguientes cinco años invertiremos cerca de US$ 619 millones y en inversiones por ampliación de terminales la cifra está cerca de los US$ 660 millones. Entonces, el horizonte de inversión dentro de cinco años bordea los US$ 1.300 millones, de los cuales el 50% son rehabilitaciones y el resto ampliación de terminales; aunque, en los siguientes 10 años deberíamos llegar a los US$ 2.600 millones.

-¿En qué consisten estas inversiones?

En el 2026 vamos a comenzar con las rehabilitaciones de Pucallpa e Iquitos, cuyos expedientes técnicos ya están aprobados. El 2027, continuo con estos 2 aeropuertos e incluimos a Tumbes cuyo expediente técnico aún no está aprobado. Asimismo estamos elaborando los expedientes técnicos de Talara, Cajamarca y Trujillo. Nuestro estimado es que en el 2027 incorporemos Trujillo y tengamos cinco rehabilitaciones seguidas para ese año. Para el 2028, podríamos iniciar con Talara y Cajamarca.

-¿Y sobre las modernizaciones o ampliaciones?

Se vienen cuatro modernizaciones para los próximos años. Hablamos del aeropuerto de Piura, Cajamarca, Trujillo y el inicio del terminal de Chiclayo. Piura tendrá una inversión de US$ 120 millones y comenzamos el 2027, son tres años de obra. El de Cajamarca podríamos comenzarlo el 2028 y necesita US$ 80 millones, Trujillo vendría posterior a este con US$ 80 millones. La premisa para construir es que apenas tengamos el expediente técnico aprobado, nosotros lanzamos el proceso de licitación para adjudicar la construcción de la obra.

-¿En qué consistirán las obras?

Es una renovación absoluta. Es un nuevo terminal y todos los componentes asociados a una infraestructura aeroportuaria. Va a haber un nuevo terminal de pasajeros, terminal de carga, oficinas para todos los operadores, equipamiento, etc. En algunos casos podríamos multiplicar el tamaño por cuatro, y en el caso de Chiclayo estamos hablando por 10 o 9.

-Con respecto al aeropuerto de Chiclayo, ¿en qué consiste la obra?

Se trata de la fase final del aeropuerto de Chiclayo, según lo que se ha planificado en los Planes Maestros de Desarrollo Aeroportuario. Es una megaobra que necesitará una inversión de cerca de US$ 400 millones. Como necesita entre 40 y 50 expedientes técnicos para desarrollarla, le hemos propuesto al Estado avanzarla de manera ‘faseada’ o por componentes.

-¿Cómo el nuevo aeropuerto Jorge Chávez donde se aplicó el ‘fast truck’?

Algo así, pero en este caso la modalidad es EPC (Ingeniería, Adquisiciones y Construcción, por sus siglas en inglés) que nos permite que un solo contratista asuma la ingeniería y la construcción. De esta manera se pueden desarrollar expedientes técnicos, y de otro lado, avanzar con la obra. La obra la hemos separado en 5 componentes, que pueden avanzarse de forma independiente. Seremos más eficientes, porque de la manera tradicional podría tardarnos de 2 a 3 años más.

-¿Cuándo inician?

Para esto necesito la aprobación del Estado, porque se trata de una obra cofinanciada. Si esto se da, tengo estimado iniciar la obra el segundo trimestre del próximo año.

Vista Aérea del Aeropuerto de Chiclayo.

-¿Cómo avanzan esas conversaciones con el MTC?

Hemos estado en conversaciones con el Estado hace unos 9 o 10 meses a través del MTC. Entiendo que hay un consenso respecto de poder viabilizar este ‘faseo’, pero necesito la formalización para realizar todas las gestiones internas y comenzar la obra, según este primer componente lo antes posible.

-Y con respecto a la documentación del resto de aeropuertos, ¿qué tan avanzado está todo?

En el caso de los terminales de la fase final, hay un tema adicional que ha hecho que el desarrollo sea mucho más largo porque tenemos que tener perfiles. Para el caso de Chiclayo hemos avanzado con el perfil y estamos a nivel de expediente técnicos, pero nos faltan todo los demás. Tumbes, Iquitos, Tarapoto, Pucallpa están a nivel de perfil.

-¿Qué falta para avanzar?

Son 2 reformas que tienen que seguirse: simplificación del perfil y poder contratar EPC [a través de una adenda]. Hoy el contrato de concesión lo restringe, fundamental para poder agilizar, desarrollar de manera más rápida y expedita los terminales en cada uno de los aeropuertos que manejamos en la red de aeropuertos de Perú. Esto me puede ahorrar 5 a 6 años de un proceso que puede durar 12. Yo imploro a esta nueva administración que siga adelante con las reformas y que siga adelante con la dinámica que emprendió el Sr. Salardi en el corto periodo que estuvo.

-Con estas obras, ¿cuánto podría reducirse la brecha de infraestructura?

Cuando se hace una obra de infraestructura aeroportuaria, uno planifica para los próximos 15 a 20 años; por ende, al tener el terminal, eliminaste la brecha.

-De otro lado, el aeropuerto de Anta en Huaraz ya cumple un año de inauguración. ¿cuál es el balance que se tiene?

Sigue habiendo un vuelo diario de Latam. Estamos hablando de 40.000 pasajeros aproximadamente en un año. Hay demanda y otras aerolíneas están teniendo en el radar y están evaluando la posibilidad de entrar y entiendo que Latam evalúa la posibilidad de incrementar las frecuencias.

Ventaja. El vuelo de Lima a Huaraz se realiza en aproximadamente 50 minutos. Latam Airlines prevé anunciar lo más pronto posible apertura de segunda frecuencia. Foto: Latam / Latam Airlines

-¿Qué aerolíneas están pensando ingresar?

La información la hemos compartido con Jetsmart y Sky, pero no creo que entren en el corto plazo. Siempre hay una aerolínea líder que genera y construye demanda. En este caso es Latam que en adelante podría poner 2 a 3 vuelos, luego vendrá otra aerolínea y así hasta llegar a un equilibrio. Eso se verá en el mediano plazo, pero creo que llegaremos a eso porque sí hay demanda y los precios son indicadores.

-¿Jetsmart y Sky han pedido información para ingresar?

No, ha sido como iniciativa de ADP.

-Se habló de una interconexión entre aeropuertos regionales

No es algo que hayamos dicho, ni nosotros ni Latam. [La idea llegó por] el gobernador regional de Huaraz con el de Cusco. Me parece válido, es una iniciativa que vamos a apoyar, pero creo que se va a dar a largo plazo. Primero consolidemos ese destino, una vez que lo hagamos, podremos pensar en conectar otra región, porque hay que generar demanda, hay que generar mercado.

-De otro lado, Proinversión busca modernizar un tercer grupo de aeropuertos, ¿ADP estaría interesado en participar en alguna licitación?

Todo va a depender de cómo se configure el contrato de concesión, cómo se establezcan las bases, cómo va a ser el modelo de concesión que Proinversión va a plantear. No te puedo decir absolutamente nada porque no tengo ninguna información.

-A raíz de la inauguración del nuevo Jorge Chávez, hubo problemas con las vías de acceso. ¿En sus iniciativas han contemplado obras relacionadas o tienen información sobre proyectos afines de parte del MTC?

Gracias por esa pregunta. Uno de los componentes que hemos propuesto en Chiclayo es poder acondicionar los accesos al terminal. Para eso, necesito que el Estado firme un convenio con el gobierno regional y con la municipalidad porque ciertas vías están bajo la autoridad o administración del gobierno regional o de la municipalidad. Necesito que el MTC firme los convenios respectivos para poder incorporar los proyectos de acceso que estoy desarrollando como parte de los expedientes técnicos y así tener la potestad de intervenir en las vías de acceso y poder atacar el proyecto de manera integral para que no haya piezas sueltas.

-Y ¿solo en Chiclayo?

Todavía no lo sé, pero es muy probable que esta figura se replique en otros terminales. Eso lo voy a saber cuando desarrolle los expedientes técnicos de los otros aeropuertos. No los necesito para Cajamarca, Piura ni para Trujillo, con los accesos que tengo ahora no hay problema, pero el de Chiclayo, que es una nueva ubicación, sí.