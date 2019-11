El contexto internacional de guerra comercial y la caída de los sectores primarios, en el ámbito local, afectaron el dinamismo de la economía peruana. No obstante, el resultado para los fondos privados de pensiones ha sido distinto.

En el marco del CADE 2019, Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra, señala que el 2019 ha sido un buen año para los fondos gestionado por las AFP. De acuerdo con el ejecutivo, los fondos de menor riesgo y conservador –que concentran el 86% de la cartera de ahorros administrada por estas gestoras– rindieron a doble dígito.

Ferrini sostuvo que en lo que va del año, el fondo 1 y el fondo 2 han rendido 12% y 11%, respectivamente; en tanto, la rentabilidad del fondo 3 alcanzó una cifra superior al 3%. Según la SBS, al cierre de octubre, la rentabilidad nominal del fondo 1 alcanzó el 12,8%, la del fondo 2 fue de 10,02% y la del fondo 3 llegó al 3,7%.

“Este es un año muy bueno. Nos queda solo un mes y esperamos que el cierre [del 2019] sea muy parecido y tenemos cierto optimismo respecto al año que viene”, comentó Ferrini a El Comercio.

El ejecutivo explicó que el resultado de los fondos previsionales obedece a que el mundo ha estado creciendo, pese al contexto internacional difícil, y a que las bajas tasas de interés han sido propicias para las inversiones.

CHILE

Sobre la situación que enfrenta el sistema privado de pensiones chileno y el reto que enfrenta el sistema peruano, Ferrini manifestó que hay que diferenciar ambos mercados. Según el ejecutivo, en el vecino país solo existen las AFP y en el nuestro coexisten tanto las AFP como la ONP.

Manifestó que a partir del reconocimiento de la existencia de ambos sistemas es necesario trabajar en una reforma integral. En ese sentido, consideró que se debe evaluar en incorporar una pensión mínima en el sistema privado de pensiones, pero sin olvidar que estas rentas se construyen sobre la base del ahorro de las personas.

“De nada nos sirve pagar pensiones altas que no están respaldadas por recursos de las personas, porque esa factura no la pago yo ni tú, sino la pagarán nuestros hijos. Es bien importante pensar en la sostenibilidad y no olvidarnos que si no hay ahorro no hay pensiones, comentó.

Por último, Ferrini afirmó que el mensaje del presidente de la República, Martín Vizcarra, fue claro y contundente en cuento a la lucha contra la corrupción.