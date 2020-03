La gerente general de Alianza Lima, Kattia Bohorquez, anunció este martes 10 que se ha procedido a suspender sin goce de haber al futbolista de 26 años Jean Deza, quien se sumó recién esta temporada al club de La Victoria.

Esta decisión sucede luego de que Deza sea captado por cuarta vez en una salida nocturna desde su fichaje por Alianza Lima. En la última emisión, se observa al futbolista bebiendo alcohol y fumando un cigarrillo en la madrugada previa al partido que perdió su club ante Universitario de Deportes y tan solo días después de también haber sido derrotado en la Copa Libertadores.

En ninguno de los dos encuentros el atacante fue convocado debido a sus primeras polémicas extradeportivas.

Sin embargo, no fue hasta luego de esta cuarta ocasión difundida donde se ve al jugador en horas de la madrugada que el club hizo pública una medida sancionadora. Bohorquez añadió -mediante su cuenta de Twitter- que “concluida la sanción, se realizará los procedimientos correspondientes para continuar con las siguientes acciones”.

Ahora bien, ¿un club puede rescindir el contrato de un jugador por indisciplinas?

¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE JUGADORES Y CLUBES?

Juan Baldovino, asesor legal de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (Safap), y Germán Lora, ex jefe de Gabinete de asesores del Ministerio de Trabajo, explicaron que los futbolistas en el país (que entre primera y segunda división superan los 1.000) se encuentran dentro del marco laboral del Decreto Legislativo 728, que es el régimen de la actividad privada.

Baldovino detalló que en el Perú hay un modelo único de contratos para estos tipos de trabajadores. Este se hizo en convenio con la Federación Peruana de Fútbol (FPF), la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) y Safap por el 2003.

Asimismo, estos se rigen por el estatuto del futbolista en el Perú, que viene a ser una suerte de “convenio colectivo”, que además adopta otras normas.

Entre estas normas adicionales, se encuentran los términos y condiciones que se fijan entre el deportista y el equipo, así como también el reglamento interno de trabajo que tiene cada club (en su condición de empresa) y cuyo uso permite abordar los puntos que no alcanzan a ser considerados en los contratos.

“Todos los clubes tienen un reglamento interno que existe porque en los contratos no se puede poner todo [los puntos acordados]”, señaló Baldovino.

Así, las conductas disciplinarias de estos trabajadores se tipifican en el reglamento, explicó el asesor legal de Safap.

Sin embargo, añadió que en este documento no se incluyen las acciones que no puedan realizarse durante la época de trabajo y/o competencia del futbolista como ingerir alcohol, fumar cigarrillos, trasnochar; o en síntesis, no cuidar su físico. ¿Por qué?

El abogado refirió que esto se debe a que las acciones anteriormente mencionadas son situaciones especiales que deben aplicarse como normas laborales para un grupo en específico. Es decir, dentro de un club estas normas sí deben alcanzar al personal deportivo, pero no al administrativo.

Sin embargo, lo concreto es que los reglamentos -que son aprobados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)- se rigen a la ley laboral general.

“Los reglamentos se rigen a la ley laboral general. Para que sea aprobado por el MTPE tiene que ser muy general. No puede aprobarse un reglamento especial en los clubes con normas como que digan ‘que no salgan en altas horas de la noche’ porque también se tienen trabajadores administrativos. Tiene que ajustarse la normativa considerando que hay situaciones que viven los deportistas, pero no los trabajadores administrativos”, apuntó.

REGLAMENTO EN STAND BY

Atendiendo este panorama, Baldovino comentó que desde hace un par de años la agremiación venía trabajando con el MTPE en la formalización del fútbol peruano.

Una de las tareas que se estaba ejecutando, durante la gestión del exministro de Trabajo Christian Sánchez, era un proyecto para publicar un reglamento interno de trabajo que agrupe a los futbolistas profesionales, de modo que los clubes estén respaldados ante casos de indisciplinas.

En este, se estaba especificando las situaciones especiales de conducta que pueden suceder y que incluye acciones que atentan contra su bienestar físico. Incluso, se abordaba la definición del concepto de “días libre” durante temporada de competencia y vacaciones.

Sin embargo, según Baldovino, los clubes no asistían a las mesas de trabajo. “Los clubes no apoyaron”.

En la actualidad, y pese a los esfuerzos, el proyecto de reglamento interno de trabajo para futbolistas que ya se aplica en otros países como España, se encuentra en “stand by”.

“En España funciona así. Hay un reglamento interno que se aplica a todos los equipos de primera y segunda categoría. ¿Por qué? Porque las conductas de los futbolistas son iguales. Y al ser trabajado por el MTPE iba a tener respaldo”, señaló.

¿DEZA PUEDE SER DESPEDIDO?

Así, Baldovino señaló que en un contexto en el que no se tienen normas laborales específicas que rijan las relaciones especiales que se tiene entre clubes y futbolistas, el comportamiento de Deza no calza como una falta grave.

“Por eso no puede ser despedido [Jean Deza]. Para que sea considerada una falta grave [lo cometido por Deza] debe estar tipificado como una norma. Pero ello no ocurre”, refirió.

En esta línea, Lora indicó que, independientemente de la normativa, los clubes de fútbol peruanos son poco proclives a desvincular a jugadores por indisciplinas.

El camino formal, mencionó Lora, es que se negocie la salida del jugador, mediante un acuerdo económico y ofreciendo ciertos beneficios.

“Para agilizar el proceso [de salida del jugador] se tiene que negociar bien. Si no quiero meterme en un problema judicial fijo un monto de salida. Eso dependerá de la entidad empleadoras”, dijo Lora.

Sin embargo, no descarta que el club pueda despedirlo alegando ciertas causas y evitar perjuicios.

“Considero que Jean Deza es un caso donde la falta es reiterada. Está vinculada a la imagen del club y su condición física, por ejemplo. Pero tiene que ver mucho la proporcionalidad. Ahí tendrá que entrar a tallar la Cámara de Resolución de Disputas de la FPF”, sostuvo Lora.

PANORAMA DE ALIANZA Y DEZA

La medida sancionadora de cinco días sin goce de haber hacia Deza responde a la tercera aparición del futbolista en horas de la noche en una fiesta en una casa privada y no a la última difundida, contó Baldovino, enterado del caso.

Como se recuerda por la primera aparición del futbolista, el entonces entrenador del club Pablo Bengoechea lo respaldó alegando que se “encontraba en su día libre”. Baldovino señaló que por la segunda vez se les impuso una multa económica.

Para la tercera ocasión, que determinó en la suspensión sin goce de haber, el club le envió una carta a modo de pre aviso. El jugador presentó su descargo y laboró hasta el viernes último. El club le comunicó que lo exoneraba de ir a trabajar desde el sábado 7 de marzo y lo citó para los próximos días hábiles. Finalmente, este martes 10, la gerente de Alianza informó la medida sancionadora y anunciaron que adoptarán medidas legales.

Sin embargo, la medida adoptada por Alianza no ha considerado la última salida de Deza, en la que se observa al jugador en acciones que atentarían contra su estado físico en una época de alta competencia deportiva.

En esta línea, Baldovino dijo que con seguridad Alianza Lima iniciaría un nuevo proceso sancionador. De hecho, como ya se ha señalado, Bohorquez informó que “concluida la sanción, se realizarán los procedimientos correspondientes para continuar con las siguientes acciones”.

Baldovino, considerando este panorama, afirmó que la acumulación de procesos puede generar despidos. Si luego de realizarlo procede una demanda hecha por el jugador lo determinará el tribunal correspondiente.

Por último, Lora alertó, incluso, que en caso Alianza Lima opte como medida sancionadora que Deza juegue en la reserva del club, el futbolista podría alegar un acto de hostilidad laboral por parte del equipo, desprendiéndose así de Matute y percibiendo un potencial beneficio económico.