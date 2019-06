Alianza Lima: Renzo Ratto evaluaría seguir en la administración con nuevo acreedor

Esta semana, un grupo de asociados del club Alianza Lima, mediante un fondo privado denominado Fondo Blanquiazul, pagará la deuda concursal que el club tiene con la Sunat, con lo cual se convertiría en acreedor mayoritario y ocuparía la presidencia de la Junta de Acreedores, según reveló una fuente cercana al Fondo. Ante este escenario, El Comercio conversó con Renzo Ratto, administrador general del club Alianza Lima, respectó a su futuro y al actual estado financiero de la institución.

Si los asociados pagan la deuda a la Sunat y se convierten en los nuevos acreedores mayoritarios, ¿usted continuaría al frente de la administración?

Es una decisión que pasa por la junta de acreedores. No sé quién la va a presidir ni sé quiénes van a ser los acreedores. Lo más probable es que evalúen a la administración y ellos verán si la cambian o continúa. Primero es la decisión de ellos, y segundo, de nosotros como administración. Evidentemente, los gerentes evaluarán si ellos prefieren dar un paso al costado o seguir continuando con la administración.

►Alianza Lima: Asociados del club pagarán deuda a la Sunat esta semana

►Alianza Lima: “Terminaremos de pagar la deuda concursal en el 2028”

►Universitario: Gremco asegura que sigue siendo acreedor del club tras medida cautelar



Si le proponen continuar al mando de la administración, ¿usted lo evaluaría?

Yo personalmente lo evaluaría. Voy a hacer la evaluación correcta para tomar la mejor decisión. Yo quisiera que el club siga desarrollándose, siga avanzando.

¿Qué le diría a una nueva administración?

Les diría que esta es una institución emblemática, que hay que quererla, amarla y defenderla de la mejor manera, y que la pasión no puede doblar a la razón.

Si tuviera que dejar su cargo, ¿en qué situación queda la administración del club Alianza Lima?

Es un club ordenado, con un manejo racional de los recursos. El personal está bastante contento con lo que se ha realizado en la institución. Hemos establecido prácticas de buen gobierno y otras cosas que hemos logrado como institución, como los beneficios institucionales para el personal y mejoras en la infraestructura del club.

¿En qué estado usted recibió la institución?

El sector del fútbol está enrarecido. No porque lo dice Renzo Ratto, sino porque lo sabe la comunidad en general. Nosotros inicialmente acudimos a varias empresas por los auspicios, y muchas empresas dijeron que no porque el sector está enrarecido, por decirlo de alguna manera. Hemos comenzado a tener una credibilidad y hemos trabajado de forma transparente, honesta, correcta, con un manejo adecuado y eso ha logrado que algunas instituciones empiecen a confiar en el manejo institucional del Alianza Lima.

¿Han mejorado los ingresos del club durante su gestión (2016 – 2018)?

Inicialmente, en el año 2016 tuvimos ciertos ingresos que evidentemente por la coyuntura no supieron dar los mejores resultados. Yo creo que la anterior administración hizo un manejo racional de los recursos y también del lado financiero. En el año 2017 mejoró un poco y en el año 2018 creo que hemos tenido un buen año financieramente, debido a todo el trabajo que se ha hecho en todas las áreas, y también en el área deportivo.

Los ingresos a diciembre del 2016 sumaron S/31'495.370 frente al 2017 que aumentaron a S/38'532.974 y a diciembre del 2018, aS/49'482.613.

La deuda concursal total de Alianza Lima asciende a S/46 millones. De ese monto, el 64% pertenece a la Sunat, que equivale a un total de S/30 millones. (Foto: El Comercio)

¿Qué tanto dependen de los ingresos por televisión?

La televisión siempre ha representado dependiendo de los clubes alrededor del 50% e inclusive más. En nosotros en el 2016, representó más o menos 45%, en el año 2017, 40%, y en el año 2018, 36%. Eso se debe a que nuestros ingresos han comenzado a crecer.

Desde la administración, ¿qué se debe hacer para cumplir con los pagos de la deuda?

Tenemos que buscar un manejo racional y lograr tener los recursos para seguir honrando todas nuestras obligaciones, dentro de las cuales están la deuda concursal y los haberes de los trabajadores, además de otros compromisos que ya se tienen.

¿Cómo serán los ingresos del club este año?

Este año vamos a tener un ingreso por auspiciadores que va a ser muy representativo. Nos atrevemos a decir que vamos a pasar más del 40% del año pasado. Recordemos que los años anteriores el mayor ingreso de la institución ha sido y sigue siendo la televisión, pero el porcentaje (no el monto) ha ido disminuyendo y eso tiene su lado bueno. Eso quiere decir que los otros ingresos han mejorado o se han incrementado.

¿Qué tanto depende Alianza Lima de los ingresos por clasificar a un torneo internacional?

Sería ideal que clasifiquemos todos los años pero no podemos hacer presupuestos pensando en que siempre vamos a clasificar porque ahí vienen los problemas. Si no vamos y hacemos algunos compromisos financieros, la institución se va a penalizar financieramente y va a entrar en deudas de repente que no va a poder honrarlas.

Para no depender de los torneos internacionales, ¿ustedes qué están haciendo desde la administración?

Lo que hacemos es maximizar nuestros ingresos y tratar en lo posible de reducir nuestros gastos. En el sector financiero, [lo que hacemos] es no gastar más de lo que se debe. En el sector deportivo, tenemos que maximizar nuestros ingresos por esponsoría, ingresos por marketing. Esos son los acuerdos que tenemos que lograr.

Para este año, ¿tendrán nuevos auspicios?

Hemos renovado con Nike, tenemos un acuerdo con el Banco Pichincha hasta fin de año y estamos en un proceso de evaluación de nuevos auspiciadores.

Hemos renovado con Nike, tenemos un acuerdo con el Banco Pichincha hasta fin de año y estamos en un proceso de evaluación de nuevos auspiciadores.

En cuanto a la deuda del club, ¿se ha reducido?

Yo estoy desde octubre del 2016. Se ha comenzado a pagar la deuda y ya vamos tres años. Esta deuda termina en el 2028. En el año 2016, la deuda de los pasivos corrientes, que son todas las que tenemos que honrar en un año, era de S/21'394491. En el 2017, S/17'936407, y en el 2018, S/15'614.149.

¿La deuda concursal también se redujo?

Si vemos el total del pasivo no corriente, que es prácticamente la deuda concursal, podemos notar que en el 2016 era de S/55'225.045; en el 2017, S/54'292.159; y en el 2018, S/52'668.121. La deuda es menor pero aquí están más intereses de lo que no se paga a través de los años.

¿Y la deuda total?

El total de pasivos es todo lo que debe la institución. En el 2016, era S/76’619.535. Al 2018 (S/68’282.271), se redujo en S/8 millones. Lo que se paga es la deuda concursal.

Respecto al capital humano del club, ¿cómo ha sido el manejo?

Siempre dije que debíamos rodearnos de personas correctas, leales, honestas, sin ningún afán patrimonial, mediático o político. Yo personalmente no he traído a nadie. No he sacado a nadie. [He trabajado] con las mismas personas que ya estaban en la institución. Algunos tenían sus fantasmas y otros que no querían que esté.

El primer día yo me reuní con el personal y le dije que íbamos a trabajar de ahí para adelante, y que aquellas personas que tengan que retirarse por hacer algo malo, iban a tener que retirarse, y a las personas que continúen, les pedí su mayor esfuerzo para que la institución siga hacia adelante, y eso es lo que se ha logrado: trabajar como un equipo.