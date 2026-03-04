La compañía peruana Alicorp suscribió este miércoles un contrato de compra venta para la adquisición del 100% de las acciones de diversas compañías del grupo Flora Food Group BV en siete países de América Latina; una compra que todavía requiere de autorización de diversos reguladores de la región.

En concreto, Alicorp prevé hacerse de las sociedades Food Guatemala S.A., Flora Food Panama, Flora Food Dominican Republic, Flora Food Colombia, Flora Food Ecuador, Flora Food Peru y Flora Food Chile; es decir, una importante porción de las divisiones del grupo empresarial en Sudamérica, Centroamérica y El Caribe.

Según informó Alicorp en un hecho de importancia remitido a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la adquisición se concretaría a través Alicorp Holdco España.

Flora Food Group, empresa que nació en el 2018, es dueña de marcas conocidas a nivel nacional como Dorina y La Danesa (margarinas y mantequillas). La compañía es resultado de una escisión de Unilever de sus marcas de margarinas y productos untables.

En otros países como Colombia y Ecuador, Flora Food ostenta marcas de margarinas como Rama, Blue Band, Flora, Violife, entre otras; aunque aún no existe detalle sobre las marcas que pasarán al portafolio de la empresa peruana de consumo masivo.

Alicorp remarcó también estar a la espera de la autorización por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio para Colombia, la Superintendencia de Competencia Económica para Ecuador, y Trinidad and Tobago Fair Trading Commission.

Cabe recordar que esta última semana, Alicorp concretó la adquisición del 60% de acciones de Inka Crops S.A. y Procesadora Tropical S.A. por US$72,2 millones.