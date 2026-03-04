Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

La compañía peruana Alicorp suscribió este miércoles un contrato de compra venta para la adquisición del 100% de las acciones de diversas compañías del grupo Flora Food Group BV en siete países de América Latina; una compra que todavía requiere de autorización de diversos reguladores de la región.

