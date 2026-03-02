El mercado de snacks en el Perú, que al cierre del 2023 movió más de US$1.500 millones, tendrá desde ahora un nuevo actor. La compañía de consumo masivo Alicorp confirmó este lunes la adquisición del 60% de las acciones de Inka Crops y Procesadora Tropical, lo que marca, según la compañía, un un nuevo hito en su estrategia de crecimiento, incluso a nivel exportador.

“Esta operación confirma nuestra apuesta por seguir creciendo en categorías donde podemos generar valor y diferenciación. Inka Crops es una empresa con marcas sólidas, una cadena agrícola integrada y un posicionamiento relevante en mercados internacionales. Estamos convencidos de que, juntos, podremos potenciar su crecimiento, fortalecer la categoría de snacks y acompañar a más consumidores en su día a día”, dijo en un comunicado Gonzalo Uribe, CEO de Alicorp.

Con esta operación, la firma de consumo masivo se hace de marcas como Inka Chips e Inka Corn, que ahora figurarán en su portafolio de productos y que tienen presencia en mercados locales e internacionales.

Alicorp también remarcó que Inka Crops y Procesadora Tropical “se integran a una compañía con sólida capacidad de distribución, amplia cobertura nacional y presencia en diversos mercados de la región”.

“Esta integración representa una oportunidad de crecimiento para ambas organizaciones: Alicorp fortalece su propuesta en la categoría de snacks, mientras que Inka Crops amplía su capacidad de expansión y llegada a nuevos consumidores, tanto en Perú como en la región”, enfatizó la firma.

Con más de 25 años de trayectoria en el mrecado, Inka Crops cuenta con un portafolio de snacks amplio y una cadena de abastecimiento consolidada, con estrecha relación con productores agrícolas locales. Actualmente, sus productos llegan a más de 25 países, entre ellos Estados Unidos, Ecuador y Chile.