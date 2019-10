Alphabet Inc, dueño de Google, hizo una oferta para comprar el fabricante de dispositivos portátiles estadounidense Fitbit Inc, en momentos en que busca una porción del atiborrado mercado de medidores de estado físico y relojes inteligentes, dijeron el lunes fuentes familiarizadas con el tema.

Aunque Google se ha unido a otras grandes compañías tecnológicas como Apple Inc y Samsung Electronics Co Ltd en desarrollar teléfonos inteligentes, aún no ha hecho entregas de artículos portátiles.

No hay certeza de que las negociaciones entre Google y Fitbit llevan a un acuerdo, aseguraron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque el asunto era confidencial. No se pudo conocer el precio exacto que ofreció Google.

Tanto Google como Fitbit declinaron hacer comentarios.

Las acciones de Fitbit escalaron un 27% debido a las noticias, lo que le dio a la compañía una capitalización de mercado de US$ 1,400 millones. Los títulos de Alphabet, en tanto, avanzaron un 2% a US$ 1,293.49.

Los rastreadores de actividad física de Fitbit controlan los pasos diarios de los usuarios, las calorías quemadas y la distancia recorrida. También miden pisos subidos, la duración y calidad del sueño y la frecuencia cardiaca.

Fitbit recortó en julio sus proyecciones de ingresos para 2019, culpando a decepcionantes ventas de su recientemente lanzado reloj inteligente más barato Versa Lite.

Reuters informó el mes pasado que Fitbit hablaba con el banco de inversión Qatalyst Partners para explorar una venta.