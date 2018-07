La selva es una de las regiones del país en las que el nivel de penetración de Internet es más bajo. En sus áreas rurales se tiene apenas un 10,8%, mientras que a nivel nacional se llega al 67%, según las mediciones de Osiptel. Y si bien Amazonas tiene un poco más de dinamismo económico que San Martín, sus niveles de carencia en conectividad son similares.

La brecha es enorme en casi todos los aspectos ligados a la tecnología a nivel del usuario final. Según las estadísticas de Osiptel, mientras los departamentos más fuertes de la costa superan el millón y medio de líneas móviles, en Amazonas solo hay 261 mil, casi seis veces menos.



Y en términos de acceso a Internet la penetración es aun menor y se tiene un servicio 100% más lento y cuatro veces más caro, según ON (Optical Network), pues casi no hay fibra óptica tendida y se utiliza sobre todo el satélite y las micro-ondas.

Según Gilat Perú, entre la selva y la sierra existen al menos 30 mil localidades con unos 2,5 millones de habitantes que no tienen ningún tipo de conexión - ni teléfono, ni Internet - y no están consideradas dentro del plan de la Red Dorsal.

Amazonas está dentro de las regiones que se verán beneficiadas con la redes de fibra óptica que comprenden los proyectos de la Red Dorsal y las 21 Redes Regionales del Fitel, los cuales se convirtieron desde el 2014 en la esperanza para estas zonas alejadas.

La concesión de la obra correspondiente al Amazonas se entregó en concurso público en diciembre del 2017, con más de un año de retraso, y la firma del respectivo contrato se realizó en mayo pasado.

REPAROS AL PROCESO

Miguel Castro, congresista que representa a la región Amazonas, consideró que ha sucedido "algo extraño" en el proceso de licitación que ha causado malestar en la población y merece ser revisado con calma."Estaremos invitando a la viceministra al Congreso, ni bien se reanude el Pleno, para que nos explique que está pasando", declaró.

El ganador del concurso fue GMC Conecta al ofrecer alrededor de US$9 millones de ahorro en un proyecto de cerca de US$ 155 millones (incluyendo Ica y Amazonas). Sin embargo en mayo la Buena Pro pasó para el segundo postulante, Gilat.

Desde Proinversión explicaron que esto ocurrió porque GMC Conecta no presentó la documentación debida el día en que se programó la firma del contrato.

Proinversión asegura que no hubo ningún procedimiento indebido y que no recibieron ningún tipo de presión para favorecer a la empresa que venía segunda (Gilat). Además recalcaron que tomarán las acciones legales correspondientes si es que son acusados indebidamente.

Fuentes del sector, no obstante, tienen reparos sobre la forma en que se procedió, pues no se atendió el pedido de un mayor plazo para la firma que hizo la empresa GMC Conecta desde febrero.

Ellos requirieron que se les diera un plazo adicional de tres meses (es decir realizar la firma en junio) por complicaciones para concretar las traducciones de los documentos de su socia china Yofc. Proinversión les dio un poco menos del plazo solicitado, pese a que reiteraron varias veces que no les alcanzaba el tiempo.

Como era de esperar, no llegaron a la fecha pactada, pues los retrasos en la constitución de la empresa les impidieron llegar a completar la última etapa: los trámites de licenciamiento en el MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones).

el proyecto permitirá la instalación de más de 1.250 kilómetros de fibra óptica que beneficiará a 268 localidades rurales y 482 instituciones públicas, incluyendo colegios, comisarías y postas médicas.

Coincidió en forma negativa que en el MTC dejara de laborar la directora de concesiones justo cuando dicho trámite estaba en proceso en su despacho. Los documentos estuvieron listos (firmados) poco después de que Proinversión les quitara la Buena Pro.

Desde el MTC aceptan que han habido cambios en diferentes direcciones en los últimos meses, pero aseguran que en este caso no se vulneró el debido proceso.

PREOCUPACIÓN EN EL CONGRESO

El congresista Castro declaró su descontento con lo sucedido, sobre todo porque el nuevo concesionario (Gilat) es una empresa que no ha podido cumplir los plazos previstos en otros proyectos regionales que ganó en el 2015 y tiene decenas de adendas firmadas (más de 50).

"Nosotros vemos que la red está retrasada y no hay una solución a la vista, en lo inmediato. Aun no se ha solucionado el problema de falta de conectividad", dijo.

Gilat ya es conocido en la región de la selva porque tiene a su cargo proyectos ligados a brindar conectividad vía satelital. Dichas operaciones son menores en términos de alcance poblacional porque los costos para cubrir a cada usuario son mucho más altos que los implicados en el uso de la fibra óptica.

Otro representante de la selva, el congresista Percy Alcalá, también estuvo disconforme con la medida y habría remitido cartas pidiendo aclaraciones sobre el particular a todos los implicados.

"Le hemos manifestado al MTC nuestro deseo de hacer un seguimiento al tema. Aquí no queremos adendas. Se ha abusado de este recurso. No estoy contento. Esto podría perjudicar al consumidor. Vamos a estar alertas, no queremos seguir desconectados", recalcó Castro.

Las redes de fibra óptica se instalan usando las torres de tendido eléctrico. (Foto: MTC)

Desde el Congreso, trascendió, ya se habla de pedir a la viceministra que acuda a darles las explicaciones debidas sobre todas las decisiones tomadas ni bien se retome la legislatura.

En el MTC confirmaron que están dispuestos a reunirse con los citados congresistas para explicarles cómo se ha manejado el tema y cuáles son las soluciones que se darán para atender pronto las demandas de conectividad de la zona y no permitir más retrasos.

Los satélites son el medio idóneo para enlazar a las poblaciones de la selva en donde no puede llegar la fibra, pero son bastante más costosas. (Foto: AFP) AFP

MEDIOS ALTERNATIVOS

​Una de las razones por las que la Selva ha estado rezagada en conectividad es por lo geográficamente complicado que resulta llevar fibra óptica a la mayor parte de la región. Es por esa razón que en las licitaciones de espectro (2013, por ejemplo) se pidió asumir el compromiso de llevar Internet a algunos puntos de la región.

amazonas es una región de la selva que cuenta con unos 423 mil habitantes distribuidos en 39.249 km².

Este año el MTC ha anunciado algunas iniciativas adicionales a las de las redes regionales para llevar Internet a otras partes de la selva, incluyendo el tendido de fibra y el uso de satélite. En el caso de la fibra se encuentran liberando los terrenos y en cinco años esperan tener liberados la mayoría.

Además informaron que se está trabajando otro proyecto adicional de fibra óptica para Iquitos (entre las cuencas de los ríos Napo y Putumayo), lo cual implicará una inversión de S/ 306 millones. Proinversión será quien eligirá a la empresa que se encargue de ejecutar la obra.

Los problemas pueden surgir, sin embargo, por el lado de los presupuestos para los proyectos satelitales. Una de las dificultades probables de enfrentar es que se eleven los costos de las conexiones satelitales. En el país no se viene aplicando el Impuesto a la Renta a dichos enlaces, pero el Poder Judicial ha dictado sentencias mandando lo contrario a Telefónica, razón por la cual se está a la expectativa de algún cambio.

Si Sunat emite una nueva directiva, atendiendo a los fallos judiciales, y dispone que todos los operadores de satélites deberán pagar ese 30%, eso sin duda afectará la amplitud y llegada de las nuevos proyectos satelitales a las zonas donde no es posible llegar con fibra, señalaron desde Gilat.