American Airlines recorta pronóstico para 2019 tras impacto de los 737 Max de Boeing

El día hoy, American Airlines recortó sus pronóstico de ganancias para todo el año, esto como consecuencia de los continuos accidentes de los aviones Boeing 737 Max.

Según la multinacional, la firma de aeronaves sería la responsable de US$ 350 millones en pérdidas y advirtió que por costos de combustible, serían otros US$ 650 millones más, de los que se tenían previsto anteriormente.

La aerolínea con sede en Fort Worth, Texas, dijo que tras el ajuste, e las ganancias ajustadas para 2019 estarán entre US$ 4 y US$ 6 por acción, una estrepitosa caída del rango de US$ 5,50 a US$ 7,50 que estimaron apenas hace tres meses.

La advertencia del ajuste en las ganancias por acció, se generó pocas semanas después de que American hiciera un recorte de su perspectiva como estrategia sobre el rendimiento de sus ingresos.

La aerolínea, junto con Southwest Airlines, son los operadores más grandes de los jets 737 con sede en EEUU y la cancelación de todos los vuelos de dichas aeronaves, ya le ha llevado a perder 1.200 vuelos solo durante el primer trimestre, incluso las acciones caen un 3,3% antes de la apertura de los mercados.