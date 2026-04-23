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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Maritza Saenz

La situación política del país ha generado un escenario de incertidumbre sobre todo para el sector empresarial, debido a que el siguiente gobierno podría influir en la colocación de inversiones. No obstante, algunas organizaciones no ven un riesgo hasta el momento.

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