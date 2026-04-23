La situación política del país ha generado un escenario de incertidumbre sobre todo para el sector empresarial, debido a que el siguiente gobierno podría influir en la colocación de inversiones. No obstante, algunas organizaciones no ven un riesgo hasta el momento.

Uno de los casos es Entel, según comentó Antonio Büchi, CEO de la compañía. Si bien el ejecutivo prefirió no opinar sobre la dinámica política del país, aclaró que los planes de la compañía frente al 2026 se mantienen.

“De la situación política no voy a opinar, no hay nada que decir. Sí, puedo decir lo que dicen en Perú, que hay cuerdas separadas entre la economía y la política. Sentimos que eso todavía está vigente, pero nuestro plan de inversión es importante en Perú y este no está afectado hoy por ninguna de las consideraciones políticas”, mencionó.

A la izquierda: Antonio Büchi, CEO de Entel.

De hecho, para este año, Entel espera destinar cerca del 18% de sus ingresos a proyectos de inversión, enfocándose al fortalecimiento y expansión de la red móvil, y la aceleración del negocio hogar a través de fibra óptica y seguir elevando la experiencia del cliente.

Foco en la cobertura 5G

En esa línea, la compañía destinará aproximadamente US$ 178 millones a la red móvil, US$ 21 millones al negocio hogar (fibra) y US$ 22 millones al negocio de empresas y al mayorista. Además, a través de la alianza con Wi-Net buscan desplegar la fibra óptica para dar acceso a internet a más de 3,7 millones de hogares y empresas en Lima, Callao y otras ciudades.

Büchi también se pronunció sobre la extensión de la red 5G, la cual se encuentra en una etapa de profundización del despliegue. “Nuestra guía de Capex tiene mucho que ver este año con el continuo desarrollo del 5G todavía”, mencionó. Asimismo, refirió que para la extensión de esta red se invertirán US$20 millones este año en el despliegue de la banda de 3.5 GHz y después la inversión será “progresiva en el tiempo”. Además, previo a la Junta de Accionistas, se lanzó en Perú la prueba y la oferta comercial del servicio de conexión satelital directa al celular (en alianza con Starlink) que ahora incluye el uso de WhatsApp y otras aplicaciones como Google Maps.

Lanzamiento de TV

El CEO también anunció que este año, lanzarán el servicio de televisión a través de la fibra óptica que instalan con WIN.

“Entre el tercer y cuarto trimestre de este año debiéramos esperar el lanzamiento. Ya estamos integrándonos a la red que vamos a usar. Estamos adaptando la plataforma de TV para el Perú. Ya estamos en prueba”, adelantó Büchi.