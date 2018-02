La edición 2018 del Super Bowl —el evento de fútbol americano más importante del año— finalizó con el triunfo de los 'Eagles' de Filadelfia sobre los Patriots de Nueva Inglaterra, para la alegría de unos y el pesar de otros. Pero el espectáculo no dejó atrás la tradición que lo hace tan característico en el mundo de los negocios: los cortes comerciales.

No es secreto para nadie que vea este show que marcas de todas partes —en especial las estadounidenses— aprovechan esta coyuntura para invertir millones de dólares en anuncios que generen impacto entre los televidentes (el precio para un comercial de 30 segundos en el evento asciende a US$5 millones).

Este año, en particular, las empresas enfocaron sus comerciales en una cultura más pop y humorística que política; un giro inesperado a una coyuntura que pide mayor participación de las marcas en temas sociales. A pesar de ello, algunos no dejaron de sorprender, aunque la mayoría, según Adweek y el New York Times, sí dejaron un sinsabor en los espectadores que buscaban un mayor impacto.

LOS DESTACADOS

Hasta el momento, el consenso de páginas especializadas y analistas del tema han destacado tres anuncios en particular: el comercial de 90 segundos de Amazon, donde participan diversas celebridades e incluso el fundador de la empresa, Jeff Bezos; los teasers producidos por 'Turismo Australia', con la participación de Chris Hemsworth, y las marcas de PepsiCo Doritos y Mountain Dew, que relacionaron sus publicidades y utilizaron —de manera oportuna— a Peter Dinklage y Morgan Freeman (podrás verlos abajo).

A continuación, te detallamos los anuncios que tuvieron lugar durante la final del Super Bowl 2018:

Toyota - Buenas probabilidades

Sprint - Evelyn

Turkish Airlines - Cinco sentidos

Bud Light - Ye Olde Pep Talk

M&M's - 'Humano' junto con Danny DeVito

Vehículos Ram - Vikingos islandeses

Wendy's - Iceberg

Sketchers - Primera clase en tus pies

Doritos y Mountain Dew - Comerciales con la participación de Morgan Freeman y Peter Dinklage

Tide - Anuncios "que marean"

Bud Light - El caballero de Bud

E*TRADE - Esto se está poniendo viejo

Rocket Mortage - Hipoteca Rocket

Aguacates de México - #GuacWorld

Coca-Cola Diet - Groove

Jeep - El camino

WeatherTech - Fábrica estadounidense

Pringles - WOW

Febreze - El único hombre cuyos pedos no apestan

Michelob ULTRA - El calce perfecto

Sqarespace - Házlo (con Keanu Reeves)

Vehículos Ram - Dr. Martin Luther King Jr.

Turismo en Australia -'Dundee' (con Chris Hemsworth)

TuboTax - Lo que hay debajo de la cama

Persil ProClean - Hora del juego, hora de la mancha

Toyota - Un equipo

Pepsi - Esta es la Pepsi

Verizon - Recuerda (con Justin Timberlake) y Respondiendo a la llamada

Jack in the Box - #JACKvsMARTHA

Lexus - Pantera Negra

Budweiser - Estamos a tu lado

Jeep - Jeep Jurassic

Kia - Siente algo de nuevo (con Steven Tyler)

Kraft - Tu familia podría estar adentro

Groupon - Quien no

Amazon - Alexa pierde su voz

Coca-Cola - La maravilla de nosotros

Hyundai - Detector de esperanza

Stella Artois - La espera del agua

Jeep - Anti-Manifesto

Lea más noticias de Economía en...