Aspec: alerta de la FDA afectaría a leche condensada y light producida por Gloria en Perú

La alerta de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) emitida contra Gloria S.A. por indicar que sus productos con leche no contendrían lo que dice, puede tener repercusiones en el Perú.

La Alerta de Importación de la FDA menciona las categorías de leche evaporada, condensada, entera, light, entre otros. Algunos de estos productos no están incluidos en el Reglamento de la Leche y Productos Lácteos, que publicó Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) en 2017.

"A raíz del escándalo Pura Vida, el Minagri publicó el Reglamento de Leche y Productos Lácteos, que establece cuáles son las características que debe cumplir un producto para llamarse leche evaporada, en polvo, etc.", señaló a este diario Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec).

De hecho, el mencionado reglamento señala la leche cruda, pasteurizada, UHT, evaporada, en polvo, queso fresco y yogurt.

"Si en el Perú, el reglamento de leches no habla sobre la leche condensada y light, entonces se aplican inmediatamente las reglas del Codex Alimentarius que maneja la FDA", sostuvo Cáceres.

En tales casos, deberían consignarse las definiciones estimadas por el Codex, "y la entidad encargada de fiscalizarlas sería Digesa", añadió.

Al respecto, subrayó que no solo debe observarse a los productos comercializados por Gloria, sino al resto de empresas que compiten en el mercado de lácteos.

CONSECUENCIAS

Puerto Rico fue el primer país en acogerse a la decisión de la FDA y optó por retirar los productos de Gloria de su mercado, así como prohibir la importación de los mismos.

Para Cáceres, no debería sorprender que otros países también adopten la misma decisión. "Conforme vayan pasando las horas iremos descubriendo que más países están tomando medidas", refirió.

Por parte de Aspec van a cotejar si estos productos están violando las normas locales y realizar las denuncias respectivas.

No obstante, si las marcas sancionadas por la FDA no operan en el país, Cáceres dijo que no habría consecuencia directa. "Solo podemos actuar en relación a los productos que se comercialicen en nuestro mercado", anotó.