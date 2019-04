"Avengers: Endgame": se prevé que recaude US$585 mllns por taquilla en EE.UU. 

Entre exquisitos cafés y bocados de sushi, los ejecutivos del sector cinematográfico reunidos en Las Vegas esta semana han tenido un encuentro intenso para dar respuesta a una incógnita: ¿qué película de Disney tendrá más éxito este año?

Los asistentes a la muestra anual CinemaCon en Caesars Palace no dedicaron mucho tiempo a los juegos de azar y, según Rich Gelfond, responsable ejecutivo de Imax Corp., prefirieron centrarse en adivinar qué cinta cinematográfica liderará las taquillas en 2019. ¿"Avengers: Endgame", "The Lion King" o "Star Wars: Episode IX"?

El hecho de que ningún otro estudio parezca tener la oportunidad de llevarse ese trofeo dice mucho del domino de Walt Disney Co. en Hollywood. La compañía con sede en Burbank, California, amplió su catálogo de películas el mes pasado tras adquirir los activos de entretenimiento de 21st Century Fox Inc. en un acuerdo valorado en US$71.000 millones.

Los asistentes a CinemaCon pudieron ver clips de "The Lion King" y "Endgame", contribuyendo a formular opiniones sobre sus posibilidades de venta. Disney no mostró ningún vídeo del "Episodio IX", que no se estrenará hasta finales de año.

Por ahora, "Avengers: Endgame" lleva ventaja. Según los analistas de Evercore ISI Research, se prevé que la película recaude US$585 millones en las taquillas en Estados Unidos. "Episodio IX" generará US$551 millones, mientras que para "El Rey León" se esperan US$495 millones. Pero las cifras de taquilla en el extranjero podrían cambiar el panorama.

La venta anticipada de entradas para "Avengers: Endgame" dejó sitios web fuera de servicio y alcanzó récords el martes, lo que indica que podría recaudar unas ventas históricas para un fin de semana de estreno a finales de este mes. "The Lion King" se estrena el 19 de julio y la entrega final de la trilogía actual de "Star Wars" está prevista para el 20 de diciembre.