El neobanco británico Revolut empezaría sus operaciones en Perú entre fines de 2027 e inicios de 2028, sostuvo Julien Labrot, CEO de Revolut Perú, durante el II Foro Internacional Payments Innovation – Perú 2026, organizado por Peru Payments Association.

“Ya estamos iniciando la fase de implementación. Es algo que toma tiempo. Apuntamos [a operar] hacia fines 2027 e inicios de 2028″, expresó.

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Labrot explicó que actualmente Revolut tiene licencia de organización en el país y vienen trabajando en la plataforma para que esté acorde a la necesidad del mercado peruano.

De acuerdo con el ejecutivo, el neobanco buscará meterse en el segmento de crédito de consumo, aspecto que es menor en Europa.

“Venimos de un mundo europeo donde no hay tanto crédito de consumo, se habla mucho del ‘buy now, pay later’, pero en América Latina podemos hacer compras en cuotas. Es donde vemos fuerte potencial de crecimiento”, indicó.

Otro aspecto del mercado financiero peruano es su potencial de crecimiento, añadió: esto se debe a que hay entre 5 millones y 7 millones de personas entre personas bancarizadas y con una fuerte bancarización, de un universo de 24 millones de ciudadanos.

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Justamente, Labrot comentó que la bancarización no solo consiste en que una persona tenga una cuenta bancaria, sino un abanico de productos adaptados a las necesidades financieras, de inversiones, seguros, entre otros.

Por otro lado, Labrot recalcó que el Perú cuenta con un entorno regulatorio innovador y en el que se garantiza la estabilidad del sistema financiero.

Nuestro país es uno de los primeros fuera de Europa donde arribó Revolut, y es entre los primeros cinco países en América Latina, agregó.

“Básicamente, queremos que en cada país un usuario de Revolut pueda vivir la misma experiencia que tiene un usuario en Londres, París, Estonia, donde operamos”, sostuvo.

En ese sentido, el CEO de Revolut señaló que uno de los objetivos es conectar al Perú con el mundo. “Un poco de lo que queremos lograr nosotros es ‘yapearle’ al mundo”, finalizó.