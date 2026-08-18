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Resumen

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Por Christian Silva

El neobanco británico Revolut empezaría sus operaciones en Perú entre fines de 2027 e inicios de 2028, sostuvo Julien Labrot, CEO de Revolut Perú, durante el II Foro Internacional Payments Innovation – Perú 2026, organizado por Peru Payments Association.