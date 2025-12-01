Mientras el mundo avanza vertiginosamente hacia una digitalización total de las transacciones y pagos, América Latina se posiciona como un catalizador del crecimiento a nivel global. De acuerdo con el Global Payments Report 2025 de Boston Consulting Group (BCG), América Latina será la región que liderará la expansión mundial de la industria de pagos, con una tasa anual proyectada de 7,9% entre 2024 y 2029, casi el doble del promedio mundial.

En ese contexto, de acuerdo al informe de la consultora, el Perú se perfila como uno de los mercados de pagos digitales de crecimiento más acelerado a nivel regional, con una proyección de expansión muy por encima del promedio latinoamericano gracias a la rápida adopción de transferencias cuenta a cuenta y billeteras digitales.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

El informe coloca al Perú con una tasa anual estimada de crecimiento de 14% para los ingresos por pagos en el período 2024-2029, lo que implica que el país prácticamente duplica el dinamismo regional y triplica la media global.

Gonzalo Troncoso, Managing Director & Partner de BCG, precisa a El Comercio que gran parte de esta expansión tiene que ver con la labor desarrollada por jugadores como Yape y Plin, así como un marco regulatorio en evolución. Aunque los retos son grandes de cara a dejar atrás la predominancia del uso de efectivo en nuestro país, el ejecutivo enfatiza los avances a la fecha.

En concreto, los ingresos de la industria de pagos en el Perú pasarían de alrededor de US$2 mil millones a cerca de US$5 mil millones al 2029, impulsados principalmente por los ingresos transaccionales, que crecerían a un ritmo cercano al 16% anual.

“El Perú muestra un crecimiento robusto; va a ser uno de los países que más empuje el crecimiento de pagos electrónicos en América Latina”, sostiene Troncoso.

América Latina, un motor a nivel global

BCG anticipa que los ingresos por pagos alcanzarán los US$2,4 billones a nivel global en el 2029, en un contexto de desaceleración del crecimiento frente a los últimos años. No obstante, Troncoso explica que, aunque el mundo verá un ritmo más moderado, América Latina se consolidará como el principal motor de expansión de la industria de pagos, pues la región tiene mayor espacio para continuar consolidándose a corto, mediano y largo plazo.

Según el ejecutivo, Latinoamérica ha venido creciendo a tasas cercanas al 15%-16% en los últimos cinco años, y hacia adelante ese ritmo se estabilizaría en torno al 8%, aún por encima de otras zonas como Europa, Norteamérica o Asia-Pacífico.

“Vamos a ser la región con mayor crecimiento a nivel de pagos en el mundo; en general, un motor muy pujante en adopción e incorporación de nuevas formas de pago”, proyecta.

El reporte subraya que uno de los grandes vectores de cambio en la región es la expansión de los pagos de cuenta a cuenta o instantáneos (A2A, por sus siglas en inglés), impulsados por sistemas como Pix en Brasil. Troncoso destaca que este tipo de transferencias aún tiene una participación incipiente en ingresos, pero se encuentra en una trayectoria de crecimiento acelerado y ganará relevancia frente a medios tradicionales.

En el Perú, Troncoso comenta que el punto de partida es un mercado aún altamente informal, donde el efectivo sigue siendo predominante en muchas transacciones de la vida diaria, pero donde existen diversas iniciativas que impulsan al desarrollo de la industria de pagos, especialmente a través de soluciones masivas y de bajo costo para el usuario.

¿Ya puedes cobrar tu sueldo por Yape o Plin? Esto se sabe de la nueva ley para los trabajadores peruanos

“En Perú en particular, el mercado es bastante informal en términos del uso de efectivo, pero vemos un escenario donde los pagos electrónicos van a ser cada vez más preponderantes”, comenta el ejecutivo, tras enfatizar que los medios de pago digitales irán ganando terreno a medida que los consumidores perciban que son más seguros, ampliamente aceptados y fáciles de usar en cualquier comercio.

“Hay ‘players’ con mucha atracción como Yape, que han logrado atraer a una gran cantidad de personas y comercios a utilizar pagos electrónicos; tienen un ecosistema súper amplio”, considera Troncoso. Respecto a Plin, añade que esta plataforma también está contribuyendo a un escenario donde cada vez más personas prefieren pagar con el celular antes que con billetes y monedas.​

Dentro del mapa latinoamericano, BCG sitúa al Perú entre los mercados con mayor crecimiento proyectado en pagos, solo por detrás de Argentina y por encima de países como Chile y Colombia, que se ubican más cerca del 8% anual. Esta diferencia refleja tanto el rezago inicial en los procesos de digitalización, como la velocidad reciente de adopción de nuevas soluciones: todo ello genera un efecto de convergencia acelerada.​



Troncoso explica que, al revisar los datos por país, aparecen realidades diversas: mientras Argentina y el Perú lideran el crecimiento apoyados en transferencias A2A y billeteras, otras economías mantienen un peso mayor de tarjetas de débito y crédito. En ese contexto, el ejecutivo subraya que el mercado peruano “tiene un espacio que múltiples jugadores van a empezar a buscar: bancos, ‘fintech’ y nuevos entrantes con foco en experiencias simples y diferenciadas para el cliente”.​

Otro componente relevante en la proyección de pagos digitales en Perú es la evolución regulatoria, en particular las discusiones en torno al Open Finance. Troncoso indica que países como Perú y Chile están avanzando hacia regulaciones que permitan la entrada de múltiples actores y favorezcan la competencia, al tiempo que cuiden la seguridad de usuarios y comercios.​ “Es positivo que se regule”, indica.​

Transformación en la industria: vectores de desarrollo

Mientras el sector de pagos avanza, se avecinan nuevos retos y procesos de transformación. El informe de pagos de BCR detalla, por ejemplo, al mundo ‘fintech’ como un catalizador clave para la escala y dinamismo de los pagos digitales, considerando que casi el 25% de la inversión en este rubro se ha destinado a empresas de pagos a nivel global.

Según BCG, las ‘fintech’ enfocadas en pagos atrajeron US$135 mil millones en financiamiento de capital en los últimos 25 años, generando ingresos de US$176 mil millones al cierre del 2024 y registrando un crecimiento acelerado de cerca de 23% en promedio anual.

Troncoso remarca que Latinoamérica tiene un 5% de las ‘fintech’ y de la inversión capital global, ocupando el cuarto lugar en términos de capital desplegado y concentrando un 21% del financiamiento total en el sector.

En segundo lugar está el ingreso de las monedas digitales o ‘stablecoins’, cuya capitalización de mercado alcanzó los US$210 mil millones al cierre del año anterior. Aunque el volumen generado por este activo asciende a US$26 billones a nivel global, solo entre 1% a 3% de dicho movimiento está vinculado a pagos reales -hasta el cierre del 2024-.

A nivel regional, el rubro de transferencias minoristas de ‘stablecoins’ no es menor: de acuerdo a BCG, ascendió a US$168 mil millones al 2024; impulsado por las remesas, cobertura contra la inflación e inclusión financiera. Sobre este ámbito, Troncoso destaca que los bancos tienen oportunidades en el corto plazo para apoyar a emisores de dichas monedas digitales.

stablecoins

Otro ámbito que resalta el informe de BCG tiene que ver con la IA Agéntica y los avances en la cadena de pagos global; en particular, en ámbitos como fraude, conciliación y servicio al cliente. De acuerdo a Troncoso, se prevé que el 50% del comercio electrónico se vea influenciado por alguna forma de IA Agéntica y se podría impulsar más de US$1 billón en gasto en el sector a mediano y largo plazo, a medida que la expectativa de los consumidores para realizar transacciones con este tipo de tecnología aumenta.

Como cuarto punto está la transformación de costos a nivel global como palanca de crecimiento de la industria global de pagos, con modelos operativos más ágiles que permiten que se libere capital para reinvertir en crecimiento. En este aspecto son claves los avances con inteligencia artificial, que permiten un enrutamiento más inteligente de las inversiones.

En quinto lugar, BCG menciona, también, los servicios para comercios, como servicios de valor añadido (VAS) y finanzas integradas; y finalmente, la consultora resalta en su informe el rol de los pagos instantáneos (A2A), que ya representan más del 25% de los pagos minoristas globales, con volúmenes que crecieron un 50% interanual al cierre del 2025.

Troncoso enfatiza que, en la región, los pagos A2A crecen velozmente (52% interanual hasta el año anterior), con Pix liderando el desarrollo en Brasil, y países como Colombia y México expandiendo sus sistemas nacionales.