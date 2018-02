BCP y BBVA: ¿Cuál aprovechará mejor su auspicio al fútbol?

Tras la clasificación al Mundial Rusia 2018, tanto la selección peruana como su capitán han estado en el blanco de las empresas para relacionar su marca con conceptos como patriotismo y liderazgo.

Uno de los sectores que parece haberle sacado provecho a esta fiebre mundialista es la banca . Mientras que el BBVA Continental será "Patrocinador Plata" de la selección de mayores de fútbol; el BCP apostó por ser uno de los patrocinadores de Paolo Guerrero, pese a que sigue suspendido.

Si bien los bancos anteriormente ya han venido creando relaciones con deportistas -el BBVA Continental financió a la surfista Analí Gómez en el 2016 y el BCP auspicia a Inés Melchor con miras a las Olimpiadas de Tokio 2020-, la apuesta por el fútbol peruano es mucho mayor.

Por un lado, César Cárdenas, socio de Efecto Estrategia Comunicaciones, señala que "entramos a una nueva etapa de sponsors -ya no solo es Backus-; ahora vemos la estrategia de los bancos por penetrar en los segmentos masivos a través de un deporte".

“Es una movida muy estratégica por parte del BCP. Es como sucede en Europa: si no pudiste con el equipo, apuntas hacia el jugador. Esta estrategia será buena, en medida que sepan activarlo y trabajarlo”, señaló a El Comercio Raúl Rosales, director de la carrera de Administración y Negocios del Deporte de la UPC.

En este escenario cabe preguntarse ¿qué banco aprovechará mejor su asociación al deporte de multitudes?

DOS DIFERENTES PROPUESTAS

Esta semana, el BCP anunció que a raíz de su alianza con Paolo Guerrero se vendrían muchas novedades para la empresa y para sus clientes. De otro lado, en diciembre, el BBVA se convirtió en "patrocinador plata" y anunció el lanzamiento de la tarjeta de débito "Apoya a la selección del futuro", que luce una fotografía emblemática del abrazo entre Edison Flores y André Carrillo, viralizada en las redes sociales.

Con su tarjeta de la selección (bajo la marca Mastercard), el cliente accederá a una variedad de beneficios vinculados a la "experiencia" de ser parte de la blanquirroja.

La asociación de la banca al fútbol ya de por sí es un acierto y más si se trata del equipo que llevó al Perú a un Mundial después de 36 años; pero ello no impide que César Meza, director de estrategias de MU Marketing & Content Lab -agencia que ha trabajado diversas campañas con el BCP- considere que ha sido"un mejor gol" auspiciar al capitán.



“Nosotros queremos ser el aliado de todo peruano que tenga un plan por realizar y Paolo Guerrero encarna lo que la marca quiere construir", señaló Anna Lenka Jauregui, gerente de marketing del BCP.

Lo que buscará el BCP, entonces, es apelar a lo que Guerrero transmita en la cancha, sus logros, y los valores que le ven los peruanos. A esto se le suma la sanción reducida de seis meses impuesta por la FIFA, que en el caso específico de Paolo Guerrero, lo fortalece.

"Es la oportunidad perfecta de brandear sus líneas y productos con la imagen de Guerrero. Hay una historia detrás de cada jugador. Y la de Guerrero es la que tiene más atractivo del consumidor", añade Meza.

No obstante, el BBVA Continental tiene en su auspicio potencial de sobra para ganar el partido. Según lo anunciado, el banco lanzará en febrero la tarjeta de débito "Apoya a la selección del futuro"; con ella, cada vez que los clientes la utilicen en acciones de comercio digital o cargos recurrentes, se realizará una aportación del 1% del consumo a un fondo de fideicomiso que financiará el plan de menores.

“Nuestro compromiso con la selección es de largo plazo. Queremos promover una cruzada de la que todos participemos”, resaltó Gonzalo Camargo, gerente general adjunto del BBVA Continental.

Con ese mensaje, pueden decir "yo no me subo al coche del mundial solamente sino que trabajo un proyecto a largo plazo de la FPF" y apelar a la idea de no esperar otros 46 años para formar una selección, comenta Meza.

Así, el especialista distingue las dos diferentes visiones de los bancos. "Uno [BCP] tiene un enfoque de marca y genera asociación positiva, y la otra [BBVA] de responsabilidad social; el BBVA ha tenido varias campañas de ese tipo", comenta.

NO TODO ESTÁ DICHO

"Va a depender de qué historia cuentes, la creatividad y en qué angulo te vayas a enfocar", añade Meza, pues de nada servirá si la marca solo se posiciona como el logotipo detrás del polo de la selección.

Incluso, asoma la posibilidad de que haya espacio para que otra empresa de la banca pueda hacerse de los valores del fútbol peruano para transmitir su mensaje.

"Puedes agarrar a un jugador que salió de abajo, que no tiene muchas oportunidades; un banco de micro empresa pueda sacarle partido a ese jugador y transmitir un concepto para la gente que la lucha todo el día", dio como ejemplo el especialista.

