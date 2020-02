A finales del 2020 Yape, el aplicativo del BCP para pagos con celular, debería alcanzar los cinco millones de usuarios de acuerdo a sus estimaciones oficiales. Sin duda una cifra ambiciosa teniendo en cuenta la aparición de Plin, un aplicativo similar en el mercado.

Rufino Arribas, gerente de Yape, confiesa con satisfacción que el 10 de febrero llegaron a los 2,2 millones de usuarios, que poseen “un ritmo de crecimiento mensual de 150 a 170 mil usuarios nuevos”, pero que van por más para que el ratio siga en aumento y lleguen a la meta.

Entre las estrategias a realizar, el ejecutivo explicó que continuarán “yaperizando” a los clientes del BCP y que a ello se sumarán alianzas estratégicas con otras entidades financieras, tal como han anunciado recientemente con Caja Cusco.

“Caja Cusco tiene una buena base de clientes, cobertura a nivel nacional, cuenta con los requisitos que pedimos a las entidades financieras con sus clientes: tarjeta visa, compras por internet, esquema bueno de monitoreo para sus usuarios y, lo más importante, que tenga ganas de promocionar Yape entre sus clientes”, explicó Arribas y adelantó que habrá más alianzas con bancos y cajas que serán anunciadas durante este año.

Arribas considera que la presencia de Plin, alianza de los bancos BBVA, Interbank y Scotiabank y Banbif que ofrece una funcionalidad dentro de sus apps para realizar operaciones interbancarias, es positiva para el cambio cultural y no cree que su aparición haya afectado al aplicativo del BCP.

“En diciembre enrolábamos 5.300 personas al día, hoy enrolamos 6.300 yaperos nuevos todos los días. yo te diría que hasta es positivo que esté Plin, porque al final lo que se busca es digitalizar buena parte de los pagos y mientras más jugadores haya es positivo porque al final es un cambio cultural que todos debemos impulsar”, expresó.

Yape hizo alianza con Caja Cusco. (Foto: GEC)

No bancarizados

Como parte de la estrategia para aumentar usuarios, Yape también lanzará un novedoso producto que busca que las personas no bancarizadas utilicen el aplicativo sin ningún problema.

“Vamos a sacar un producto digital con el cual, en el momento que te descargas Yape, si no cuentas con una tarjeta de débito que puedas usar con el aplicativo, se te creará una cuenta de dinero electrónico y con eso podrás usar Yape. Ya no sucederá el tema de que tienes que crear una cuenta o si tu banco no te deja utilizar Yape, accederás a la red de 2,2 millones de yaperos”, reveló Arribas y agregó que dicho producto estará para principios del segundo trimestre del 2020.

Funcionalidades

Sobre si eventualmente habrá nuevas funcionalidades en el aplicativo, el ejecutivo confirmó que sí habrá cambios como, por ejemplo, el pago de servicios, pero con ciertos criterios que engloban el ecosistema de Yape.

“Hoy estamos trabajando en repotenciar la estabilidad de la plataforma. Recarga de celulares sí habrá. Sobre los pagos de servicios, algunos estarán, otros no, porque lo que nosotros buscamos es reducir el uso de efectivo y buscamos transacciones de alta frecuencia y de ticket bajo, por ejemplo, pagar la membresía de un club a través de Yape para nosotros no tiene ningún sentido, pero pagar la luz y el agua sí, de hecho, en Piura y Arequipa ya se pueden pagar los recibos de agua con el código QR. Las funcionalidades vendrán de acuerdo a lo que el cliente nos pida, por ahora nos piden más gente y más puntos para yapear”, finalizó.