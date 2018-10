Betsson: 80% de usuarios apuesta por triunfo de la selección peruana ante Chile

El 80% de clientes peruanos de la plataforma Betsson ha apostado por un triunfo de la selección peruana, mientras que un 11,5% apuesta al empate y el 8,5% a un triunfo de Chile.

En cuanto a las posibilidades de triunfo, la escuadra chilena supera ligeramente las probabilidades con 39%, mientras que la selección peruana obtiene un 31%. En caso de un empate, sería un 30%.

“El partido se jugará en una cancha neutral en Estados Unidos y las cuotas reflejan un partido parejo, pero con leve ventaja para los chilenos", señaló Owen Ordway, analista de Betsson para Sudamérica.

Además, mencionó que si se toma como base el rendimiento actual, Perú tendría más posibilidades tras clasificar a la Copa del Mundo y disputar muchos partidos donde se ganaron a la fanaticada alrededor del mundo. "Gareca confía en estos antecedentes y afirma que quiere terminar el año con un resultado positivo en estos últimos amistosos”, subrayó Ordway.

El llamado ‘Clásico del Pacífico’ se juega este viernes en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos a las 7:30 pm. El equipo peruano tendrá algunas bajas, mientras que la selección chilena se encuentra en un periodo de cambios.

“El equipo de Gareca tendrá algunos cambios con el retorno de Yordi Reyna y Alexander Callens a la selección. Chile por su parte, no contará con jugadores clave como Valdivia y Eduardo Vargas quienes no fueron llamados por el DT Rueda. Así como también la baja clave de Alexis Sánchez, que no llegará al encuentro por un problema de visa, pero aún confía en jugadores con gran talento y experiencia como Arturo Vidal que, pese a no haber tenido regularidad en Barcelona, es su estrella”, comentó Ordway.

Finalmente, Betsson señala que la selección peruana paga una cuota de 3 veces la apuesta en caso de un triunfo, mientras que Chile paga una cuota de 2,40, un empate llega al 3,05.

Por tanto, las apuestas en Betsson se presentan de la siguiente forma:

• Triunfo de Perú paga una cuota de 3,20 veces la apuesta.

• Triunfo de Chile paga una cuota de 2,40 veces la apuesta.

• Un empate paga una cuota de 3,05 veces la apuesta.

• Si ambos equipos anotan paga una cuota de 1,94 veces la apuesta.

• Si Perú gana y ambos equipos anotan paga una cuota de 6,40 veces la apuesta.

• Si hay más de 2,5 goles paga una cuota de 2,29 veces la apuesta.

• Si Raúl Ruidíaz anota en cualquier momento paga una cuota de 3,50 veces la apuesta.

Asimismo, Betsson preparó apuestas especiales “Súper Combos” para este partido:

• Triunfo de Perú y Luis Advíncula anota paga una cuota de 38 veces la apuesta.

• Triunfo de Perú y Arturo Vidal es expulsado paga una cuota de 50 veces la apuesta.

• Triunfo de Perú y Pedro Gallese tapa un penal paga una cuota de 30 veces la apuesta.

• Triunfo de Perú, Trauco dará una asistencia de gol y Ruidíaz anotará paga una cuota de 40 veces la apuesta.