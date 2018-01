Los bikinis "Agua Bendita" y lo que enseñan de negocios

- / -

Producción local: A medida que Agua Bendita siguió expandiéndose, Catalina y Mariana decidieron incorporar a un presidente ejecutivo para encargarse del lado financiero del negocio, mientras ellas se centraban en el trabajo de diseño. Este, a su vez, quiso trasladar la producción al extranjero, pero no logró prosperar esta intención. "Eso tomaría mucho tiempo y esfuerzo y no tendríamos la capacidad de controlar su producción de la misma manera que lo hacemos aquí en Colombia", agrega Alejandro Ceballos, quien ocupa actualmente ese cargo. "No hay una gran diferencia en el precio y además no queremos invertir en el desarrollo de proveedores en el exterior", indicó.