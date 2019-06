El bloqueo de celulares generará un impacto intermedio en el mercado

El equivalente a casi la mitad del total de smartphones importados al año (5 millones de unidades) está siendo bloqueados por no pertenecer a la lista blanca, es decir por no poseer un número IMEI registrado como válido en la Gsma, asociación que agrupa a los principales operadores y fabricantes del mundo.

Además el Ministerio de Transportes ha dispuesto que no ingresarán por aduanas equipos con Imei no validado por Gsma y que no estén listos para acoplarse al sistema de alerta temprana ante sismos.



¿Qué impacto pueden tener estas medidas en el mercado? No será muy grave, pero tampoco pasará desapercibido. Al año se importan cerca de 10 millones de equipos para atender una base de 42 millones de líneas, de las cuales 24 millones tienen acceso a Internet (según Osiptel). Los robos se estiman en 2,5 millones de teléfonos al año, es decir un 25% de lo importado. Y el mercado informal es de aproximadamente 3,75 millones.

Con todo, la base instalada se calcula que cubre al 75% de la población (20 millones de smartphones), que renueva equipos cada dos o cuatro años. Una de las principales causas de renovación es reponer lo hurtado, lo cual se concreta tanto en el canal formal como en el informal (por ejemplo Las Malvinas), donde son "reactivados" los celulares robados.

El usuario quiere altas prestaciones por bajo presupuesto. Si no lo consigue en el mercado formal, sigue recurriendo al informal.

IMEI EN LA BALANZA

El Imei es un número único por equipo que se asocia a una línea al momento de comprarlo en el canal formal. Es una garantía, pero no es 100% infalible, pues existen en los lugares de venta informal personas que con ayuda de un software pueden duplicarlo o reactivar el equipo con otro Imei obtenido de una base de datos extranjera. Por eso los equipos robados pueden terminar siendo reactivados y reingresados por la via informal.



Las medidas de prohibición de ingreso atendiendo al Imei registrado por la Gsma y de listas blancas - desconectar los teléfonos que no tienen un Imei registrado en Gsma- ayudan, pero no erradican el problema porque es muy probable que el usuario de pocos recursos siga acudiendo al mercado informal en busca de equipos baratos, los cuales será cada vez más difíciles de encontrar en el canal formal.



Los operadores calculan que entre el 20% y el 30% de los equipos activos que tienen en sus redes no han sido adquiridos en sus tiendas o grandes retail. Las marcas chinas de bajo costo (el 21% de la importación china es de marcas no populares, según Dominio Consultores) no asociadas a la Gsma podrían ser una alternativa para los usuarios de bajo poder adquisitivo, pero ahora están impedidas de ingresar y podrían ser reemplazadas por compras en el mercado informal.

Grados calcula que el mercado anual de celulares de dudosa procedencia es de unos 3,75 millones.

Fernando Grados, director de Dominio Consultores, considera que esta prohibición de ingreso de equipos sin Imei registrado en Gsma no impacta la tendencia a la baja de venta de móviles pero puede afectar el periodo de renovación de equipos porque son justamente los modelos de entrada o de gama baja los que no ingresarán y sus compradores se tomarán más de cuatro años en renovar equipo dada la limitación de ofertas muy económicas.



Incluso los modelos "no smartphone", que tienen un publico que los busca por económicos, tendrán prohibido el ingreso si no son compatibles con el sistema de alerta temprana y eso reduce la oferta disponible en el canal formal de esta categoría. Como referencia del volumen vale recordar que, segun Grados, el año pasado se importaron 2,5 millones de esos telefonos básicos ("no smartphone").



En cuanto a los 5 millones de equipos bloqueados por disposiciones de seguridad, señala que no se sentirá en este semestre un pico tan alto como se desearía en el mercado formal, porque los compradores de estos smartphones buscan alta performance (y marca) en bajos precios y al ver su teléfono inútil es posible que opten por alternativas similares, las cuales se siguen encontrando en canales de venta informal.