Brooks Brothers cambia de manos. La histórica marca –que ha vestido a más de cuarenta presidentes de Estados Unidos, incluyendo a Abraham Lincoln y John F. Kennedy­– pasó a las filas de Sparc Group, una sociedad entre Authentic Brands y Simon Property, tras presentar una oferta de US$305 millones, informó el portal español Modaes.

La intención de sus nuevos acreedores es mantener abiertas 125 de las 200 tiendas que tiene el retailer en el mercado estadounidense, y replicar la misma estrategia que con Forever21, empresa que adquirieron en febrero junto con Brookfield.

Como se recuerda, Brooks Brothers entró en concurso de acreedores a inicios de julio al no superar el impacto de la pandemia en su negocio, pese a que en mayo pasado obtuvo un balón de oxígeno de la mano de Gordon Brothers, que le concedió un préstamo de US$ 20 millones. La deuda de la empresa ascendía a US$ 600 millones.

La firma, con más de 200 años de historia, contrató también en noviembre del 2019 al banco de inversión PJ Solomon para explorar su venta, pero el cierre de tiendas por el coronavirus terminó arrastrándola al proceso concursal. Fuera de Estados Unidos, la cadena cuenta con 700 puntos de venta en más de cincuenta países, entre ellos Perú, y se estima que su facturación asciende los US$1.100 millones

